Steinesjøen-penger i revidert budsjett

Samferdselsministeren mener det er viktig å få utbedret moloen som fikk stormskader i vinter.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å sette av totalt 38 millioner kroner til å utdype flere farleder, reparere stormskader og utbedre fyr og fyrstasjoner langs kysten.

Det foreslås å bevilge 10 millioner kroner til å utbedre innseilingen til Farsund i Vest-Agder, samt 6 millioner kroner til utbedring av gjennomseilingen ved Hjertøysundet i Møre og Romsdal. Det skal også brukes 7 millioner ekstra til vedlikehold av fyr.

Samferdselsminister Jon Georg Dale slår videre fast at den stormskadde moloen i Steinesjøen havn i Bø ikke lenger gir tilstrekkelig beskyttelse for kaier og fiskemottak.

- Regjeringen foreslår derfor å bevilge 15 millioner kroner til utbedring av moloen. Det er viktig at vi får utbedret stormskadene så snart som mulig, og vi bevilger nå nødvendige midler for å få satt moloen i stand, sier Dale.

En storm i midten av februar rev med seg 30 meter av moloen.