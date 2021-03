Sten Magne er en av de staeste vi vet om. Derfor står han foran et vernebygg til 200 millioner kroner

Til sommeren åpnes Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, med et vernebygg til over 200 millioner kroner. Det ville aldri blitt noe av, om det ikke var for landets kanskje staeste hurtigrutekaptein, Sten Magne Engen (75).

Kystfolk