Stenger område for seinotfiske

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Grevet i Finnmark, for fisket etter sei med not.

Foto: Scanfishphoto

Årsaken er at det er mye undermåls sei som har vært tatt i fangster der.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Grevet i Finnmark, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

Nord 71 grader 07,5 minutter Øst 26 grader 11,0 minutter Nord 71 grader 08,5 minutter Øst 26 grader 12,5 minutter Nord 71 grader 08,0 minutter Øst 26 grader 15,0 minutter Nord 71 grader 07,0 minutter Øst 26 grader 13,5 minutter

herfra videre til posisjon 1.