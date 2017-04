Stengte i Henningsvær

For andre gang på få uker måtte Gadus Norway i Henningsvær stenge bruket etter ordre fra Norges Råfisklag. – Tror det ordner seg igjen, sier fisker Holger Pedersen.

Foto: Dag Erlandsen

Det var sist torsdag at det polskeide selskapet, som startet kjøp i Henningsvær i 2015, hadde oversteget kreditten. Hvorpå Norges Råfisklag ga stoppordre inntil penger var kommet inn på kontoen. – Slikt skjer fra tid til annen, sier informasjonsleder i Råfisklaget, Thor E. Kalsaas, som ikke vil kommentere den konkrete situasjonen i Henningsvær.

Store penger

Det er store penger som skifter eier på kort tid i vintersesongen, og gjennom Råfisklagets oppgjørsordning får fiskerne betalt umiddelbart, mens fiskekjøperen i etterkant betaler tilbake til Råfisklaget. Kjøperen må dessuten ha bankgaranti i bunnen før han får lov å kjøpe en eneste fisk. Dersom denne kreditten blir oversteget, og Råfisklaget risikerer å tape penger ved en eventuell konkurs, kan laget trekke inn kjøpetillatelsen inntil pengene er kommet inn.

Det er rift om lofottorsken denne vinteren, og Kyst og Fjord har tidligere meldt at Gadus i Henningsvær, som sender mye av fisken til moderselskapets industrianlegg i Polen, er blant dem som betaler best.

Strengere praksis

Fisker Holger Pedersen fra Henningsvær, som også er styremedlem i Råfisklaget, både håper og tror at det polskeide selskapet kan åpne dørene igjen allerede i dag, mandag. – Råfisklaget har svidd fingrene på lignende situasjoner her i Lofoten tidligere. Jeg regner med at man kjører en litt strengere praksis enn før, sier han.

- Vi er veldig godt fornøyd med at det kom en ny kjøper her i Henningsvær, det skapte litt mer fart i Øst-Lofoten. Dessuten er de ordentlige folk som vi kan stole på.

- Skapte stoppen problemer for fiskerne som skulle ha levert?

- Ikke meg bekjent. Jeg så fredag at de som normalt skulle ha levert hos Gadus fikk levere hos de andre brukene, og jeg har ikke hørt om noen som ikke fikk leveranse. Det er rift om fisken, og lite å få øst for Henningsvær akkurat nå. Dermed var ikke dette det verst tenkelige tidspunktet.