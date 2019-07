Sterke reaksjoner mot boretillatelse

Kritikken fra fiskere og miljøvernorganisasjoner mot boretillatelsen ved Trænarevet er unison. Men fra ja-hold karakteriseres kritikken som «motstand på repeat».

Kritikken mot myndighetene hagler etter at det denne uka ble gitt grønt lys for å prøvebore en brønn som ligger drøye åtte mil sør for Røst. Blant kritikerne er Natur og Ungdom, som mener tillatelsen har flere uheldige sider.

– Dette er hasardspill med sårbar natur. Tillatelsen innebærer bruk av giftige kjemikalier, risiko for et akutt utslipp, og bidrar i tillegg til å forverre klimaendringene, sier leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord til NRK.

Men for tidligere statssekretær og nåværende leder for Bodøregionens utviklingsselskap BRUS, Elnar Holmen, faller kritikken på steingrunn.

– Motstanderne overdramatiserer og viser nok en gang liten respekt for allerede demokratisk vedtatt åpnede områder. Det er ikke noe mer sårbart med aktivitet her enn eksempelvis Nornefeltet.

– Dette er motstand på repeat, sier Holmen i et intervju med NRK.