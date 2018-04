Stiller mannsterke

Senja stiller sterkt på årets sjømatmesse i Brüssel. Sju selskap fra regionen deltar med utstilling når fiskeriverden møtes i EU-hovedstaden.

«Alle» skal dit, skriver Folkebladet: På lista over de nesten 2.000 utstillerne finner vi både Nergård AS, Aksel Hansen AS, Stella Polaris AS, Coldwater Prawns AS, Torsken Havprodukter (Nils Sperre), SalMar, Norway Royal Salmon og Nord Senja Fisk AS.

- Seafood Expo i Brüssel er årets store møtested i næringa. Det er her vi treffer både gamle og nye kunder. Jeg tror det er fjerde året at vi er representert med egen stand, og vi har veldig god erfaring med å delta på messa, sier Johan Arild Hansen i Aksel Hansen AS til Folkebladet.

Han vil bli å finne på standen til Unicod, et eksportselskap som Aksel Hansen eier felles med Nord Senja Fisk, J.M. Nilsen og Hovden Fiskeindustri.