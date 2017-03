Stiller sterkt i Murmansk

I løpet av uken vil fiskeriinteressentene i Arktis forhåpentligvis være fullt oppdatert om utviklingstrendene i de forskjellige landene etter å ha møttes i Murmansk.

Konferansen «Fiskeri i Arktis» holdes denne uken for fjerde gang i Murmansk. Dette er en internasjonal konferanse arrangert av føderale myndigheter i den nord-vestrussiske byen.

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag holder på åpningsdagen onsdag et innlegg med tittelen «Samarbeid skaper fremtiden», og første nestleder Arild Aarvik skal i sitt innlegg torsdag tale om temaet «Fartøyfornyelse i Norge», skriver fiskarlaget.

Tett samarbeid

Norges Fiskarlag skal under besøket i Murmansk også markere at det gjennom ti år har vært et tett og godt samarbeid med to russiske fiskeriorganisasjoner.

– Samarbeidet ble formalisert i 2006, og vi har siden møttes en rekke ganger hvert eneste år, forteller Kjell Ingebrigtsen.

Under besøket i Murmansk skal årets samarbeidsavtale med de russiske fiskerikollegene undertegnes og det skal også være en egen mottakelse ved det norske generalkonsulatet i Murmansk der 10-årsjubileet for prosjektet skal markeres.

Bygge relasjoner

– Norges Fiskarlag har samarbeidet på en rekke områder med våre russiske kolleger. Dette har bidratt til at fiskerne i våre land har fått økt forståelse av hverandres situasjon og sett hvordan vi sammen kan bidra til å forvalte de store fiskeriressursene i nord, sier Ingebrigtsen.

Lederen i Fiskarlaget mener samarbeidet har gitt både myndighetene og organisasjonene et positivt utbytte.

Samarbeidet om fiskeriforvaltningen mellom Norge og Russland har i 40 år vært preget av godt naboskap.

– Næringen har sammen med våre myndigheter tatt dette ansvaret og vår fortsatte medvirkning er et viktig bidrag for den store verdiskapingen og utviklingen som fiskerinæringen hver eneste dag er for både våre kystsamfunn og nasjonaløkonomien, i begge land.