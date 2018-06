Stilte opp for fiskerbroren

Både fiskere og andre sambygdinger stilte mannsterke for å lete da Stø-fisker Truls Johansen forsvant på havet etter en båtulykke natt til fredag.

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Truls Henrik Johansen fra Stø var en av mange unge fremadstormende Øksnes-fiskere. I en alder av bare 23 hadde han opparbeidet seg betydelig fartstid som fisker, og hentet i mars heim en 15-meters båt til bygda. Men ei fritidsbåtulykke natt til fredag i Øksnes Vestbygd satte et tragisk punktum.

Saken vakte enormt engasjement fra første stund i Øksnes. Øksnesflåten stilte mannsterke i de første timene etter at ulykken ble kjent, og drev søk i håp om å finne kollegaen i live.

Da aksjonen senere gikk over til søk etter antatt omkommet, og værforholdene løyet søndag var det en hel armada av små og store båter ute og lette i skjærgården. På Skogsøya etablerte Kystkvinnelaget base med matservering og samlingssted for de som deltok.

Irritasjon

Men samtidig som bygda varmes av samhold og dugnadsånd, er øksnesfiskerne irritert over den offentlige innsatsen.

- Allerede fredags morgen, da vi enda hadde gode muligheter til å finne ham, burde jo politiet og andre etater sørget for å sette inn en ROV og alt tenkelig utstyr i søket, sier Stein Ronny Vornes som er styremedlem i Øksnes fiskarlag og nær venn av den savnede.

«Dette er ikke greit»

En annen fiskerbror, Andre Reinholdtsen, engasjerte allerede fredag formiddag privat ROV-bistand fra et lokalt selskap som utførte arbeid på et oppdrettsanlegg i nærheten.

- Disse kunne vi hatt i arbeid allerede i ett- to-tida fredag. Men istedenfor at vi kunne gå rett i søk med arbeidsbåten vår, rekvirerte politiet ROV-en og tok den om bord på Kystverkets slepebåt, som kom seg ut i søk mange timer senere. Der mistet vi mange verdifulle timer, mener Reinholdtsen.

Dette søket pågikk ut over natten under svært dårlige værfohold og ble avsluttet tidlig lørdag formiddag.

- Hva synes du om at det offentlige avslutta så tidlig?

- Det er ikke greit det som skjer, men det vil jeg komme mer tilbake til når saken er avsluttet. Likevel, det er definitivt ikke greit. At det brukes millioner så lenge de regner med å finne noen i live er bra, men at alt bare klippes av i det øyeblikk vi går over til søk etter antatt omkommet er ikke bra, mener Reinholdtsen.

Alt skal være prøvd

Da det offentlige avsluttet ROV-søket overtok Andre Reinholdtsen kontrakten med undervannsfirmaet og fortsatte på egenhånd søndag. Skjærgården i Vestbygda ble finkjemmet over flere dager for privat regning fra arbeidsbåten «Viljar».

- Vi er flere båter som har gått i lag om å dekke dette, men om det blir manko til slutt, så står vi for dette. Det her skal ikke stå på penger, en dag er det en sjøl som trenger hjelp. Det verste som skjer i en slik sak, er at man ikke finner den omkomne, og ikke finner svar. Men om vi leter forgjeves, og ikke finner ham, så vet vi i alle fall at det er prøvd.