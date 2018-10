Størjefiske i laksemerder

– Trodde først det var hai.

Foto: Fiskeridirektoratet

En noe uvanlig tildragelse kan man vel si det er når makrellstørja i nota. Fra Vestlandet har det kommet inn to meldingar om størje i not i løpet av den siste uken.

I Austevoll på Austevoll Melaks sitt anlegg Klammerholmen var det kommet inn ei makrellstørje på ca. tre meter.

– Dei fekk den opp med orkastnot og avliva den, seier Leni Lisæter, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Vest.

På K. Strømmen Lakseoppdrett AS sitt anlegg i Bremanger var det meldt om hull i ei not 27 september.

– Da vi var på tilsyn 1.oktober fikk vi melding om at det var observert en stor hailignende fisk inne i nota. Etter hvert ble det klart at det var makrellstørje som hade forvillet seg inn der. Det forteller Leni Marie Lisæter, sekssjonssjef ved forvaltningsseksjonen i region Vest – Fiskeridiraktoratet.

Skaden på nota var på tolv meters dyp og målte en meter i høyde og tolv cm. bredde.

– Vi var ute for og sjå på anlegget og kartlegge årsaker til holet, men det var jo ingen tvil når den svære makrellstørja på 2,7 meter og 275 kg kom symjande opp i nota, fortel Lisæter.

– Vi er uroa for utviklinga. Vi veit vi lite om kvifor makrellstørja plutseleg angriper, går tvers igjennom notveggen og inn i oppdrettsanlegget, seier Lisæter videre

Svømde gjennom forsterka not

K. Strømmen har not som er forsterket med ståltråd, og størja hadde fått skader på snuten.

Makrellstørja kan svømme med en fart på 70 km/t og har et hode som er dekka med harde skjell som gjør at den lett kan gå gjennom ei not med en bruddstyrke på rundt 95 kg.

– Denne makrellstørja ble til slutt tatt ut med orkastnot. Da de opnet magesekken så viste den seg å være tom: Størja hadde vært i nota i nesten en uke og såg ikke ut til å ha spist mye laks, seier Lisæter.

Det blir tatt prøver av fisken som blir sendt til Havforskningsinstituttet for nærmere analyse av tungmetall, lengde, vekt, DNA og lignende..