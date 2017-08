Større enn noensinne

Årets AquaNor slår alle tidligere rekorder. 600 utstillere fra 25 land, representanter fra 76 ulike nasjoner, og et utstillingsområde som må utnytte hver eneste kvadratmeter er stikkord for årets oppdrettsmesse.

Foto: Dag Erlandsen

I formiddag åpnet festen i Trondheim, med solskinn ute og inne, kronprinsbesøk og tusenvis av feststemte mennesker.

- Endelig er også jeg med i AquaNor-familien, sa fiskeriminister Per Sandberg (Frp), som stod for den offisielle åpninga. Han pekte på potensialet og utfordringene, med klar vekt på bærekraft og miljø.

- Vi vet det er potensial for vekst. Men bare når karbonfotavtrykket er akseptabelt, sa Sandberg, og passet på å nevne at han ikke ville fortelle aktørene hvordan de skulle nå dette potensialet, men nøye seg med å slå fast at det eksisterer.

- Ja, det er mulig å kombinere profitt og bærekraftig utvikling. Om 33 år er vi ti milliarder mennesker på kloden, og under fem prosent av maten vi spiser kommer fra havet. Dere oppdrettere har en enorm oppgave foran dere.