Større utbredelse av snøkrabbe

Havforskerne har funnet snøkrabbe i et større område i Barentshavet enn tidligere. – Det skyldes først og fremst at vi har brukt annen redskap denne gangen, sier havforsker Ann Merete Hjelset.

Foto: Ann Merete Hjelset, Havforskningsinstituttet

I juni i år ble det første rene forskningstoktet etter snøkrabbe gjennomført.

– Vi fant snøkrabbe helt opp mot Kvitøya i nord, mot Storfjordrenna i vest og på høyde med Bjørnøya i sør, forteller Hjelset. Hun er bestandsansvarlig for snøkrabbe ved Havforskingsinstituttet.

Teiner, ikke trål

Toktet med leiefartøyet «Prowess» tok i første rekke sikte på å finne ut hvor langt snøkrabben har spredd seg i Barentshavet, ikke hvor store mengder som finst av den.

– Derfor brukte vi teiner for å kartlegge området hvor det er snøkrabbe. Da kan vi finne ytterkantene av utbredelsesområdet, forteller Hjelset.

Tidligere har havforskerne kartlagt snøkrabbebestanden i forbindelse med det årlige økosystemtoktet i Barentshavet.

– Det er et tokt som tar sikte på å kartlegge hele økosystemet. Da brukes det trål for å ta opp bunndyr, men snøkrabbebestanden har gått litt «under radaren» på disse toktene. Derfor jobber vi fremdeles med å utvikle redskap som gir oss bedre metodikk når vi skal kartlegge snøkrabbestanden under økosystemtoktet, sier Hjelset.

Stopp i Hinlopen?

Hinlopenstredet ser ut til å være en naturlig barriere for snøkrabben, fordi det er et grunt område.

– Snøkrabben trives best på dybder som ligger under 200 meter, mens Hinlopenstretet er omtrent 100 meter på det grunneste. Derfor er det lite trolig at snøkrabben sprer seg lenger mot nordvest enn det vi registrerte under toktet. I sør og vest kom vi ikke helt i ytterkanten av bestanden, og alt tyder på at snøkrabben etter hvert blir å finne i et enda større område i Barentshavet enn i dag, sier Hjelset.

Forskerne undersøkte ikke området der fisket forgår i dag.

– Vi har fått god informasjon fra krabbeflåten om både utbredelse og mengde der de fisker. I området vi undersøkte, er det fremdeles såpass lite krabbe at det sannsynligvis ikke er regningssvarende å drive fiske der, avslutter Hjelset.