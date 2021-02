Største fra Folla Maritime

Her ser du multi-fartøyet «Frøymann», hittil største bygg med singel-skrog fra Folla Maritime Service. 15-metringen har fått fartøyinstruks for både lasteskip og fiskefartøy.

- Akkurat nå er vi på tur nordover på torsken. Men mye av drifta resten av året vil i stor grad dreie seg om fangst og transport av rensefisk, sier André Vikan, daglig leder i rederiet Vigrunn AS på Frøya. Han eier rederiet sammen med broren Karl Inge (Kalle).

Garn og teine

Båten med en lastekapasitet på hele 60 kubikkmeter, ble nylig overlevert fra verftet i Folla. Med denne overtakelsen er rederiet med i alt fem fiskere 100 prosent fornyet, etter at brødrene kjøpte en spillerny islandsk 34-foting for et par år siden.

Den gamle «Frøymann» ble nylig solgt, etter å ha drevet på dispensasjon de siste årene.

– Vi hadde ærlig talt ingen forventning om at dette kunne fortsette særlig mye lenger. Ønsket om å få en båt som på alle måter tilfredsstiller kravene fra myndighetene var støtet til at vi begynte å planlegge nybygg, sier han.

Båten er rigget for garn- og teinedrift, med torskekvote på 170 tonn totalt i rederiet. Med en ny båt og større kapasitet, kommer de nå til å begynne å lukte på sild i åpen gruppe, noe de ikke har gjort på flere år. På timeplanen skal det også stå sjøkreps, seigarn, blåkveite og breiflabb. Den evindelige koronaen blander seg inn overalt, restauranter og markeder åpner og stenger, og vekslende prisnivåer på de ulike fiskeslagene kan gi uventede resultater for brødrene Vikan.

Rognkjeks og leppefisk

Men det er altså rensefisken som kommer til å ta en stor del av oppmerksomheten, og her vil neppe koronaen spille noen stor rolle. Båten vil, ved siden av å selv fiske både rognkjeks og leppefisk, også transportere betydelige mengder rensefisk fra oppdrettere og fiskere ut til de mange lakseanleggene i regionen. Derav måtte den også sertifiseres som lastebåt. Aksjonsområdet er fra Hustadvika i sør til grensa mellom Trøndelag og Nordland i nord, men de har tidligere gått helt til Lovund med rensefisk.

- Litt farting opp og ned på kysten vil det bli. Torsken og blåkveita skal vi ta utenfor Senja, sier André.

- I årets første halvdel vil vi være en del nordover, på høsten vil det meste foregå her hjemme. Heimfisket vil bli avløst av rensefisken, ei drift som stadig vil veksle mellom de to fra uke til uke.

- Hvor mye rensefisk vil ha vært innom båten i løpet av et normalår?

- Veldig vanskelig å si. Men det blir noen millioner.

Større lugarer

De to ulike fartøyinstruksene innebærer blant annet at båten må ha større lugarer enn om det kun var et fiskefartøy. Der går det med litt ekstra plass, men Vikan er ikke veldig fokusert på det.

- Vi ønsket oss en romslig båt med gode boforhold og stort styrhus. Det har vi fått. Lasterommet er delt i to med et langsgående skott. Skulle vi økt kapasiteten ytterligere her, ville vi ha måttet gå opp til tre lasterom, og det ble for komplisert. Nå sitter vi med betydelig lastekapasitet i et bulkrom med full gjennomstrømming. Vi har et romslig arbeidsdekk med to kraner, bløgge- og sløyemaskin og ei ekstra stor romluke. Vi har fått det verktøyet vi var ute etter.

Fakta «Frøymann»:

Mål: 14,96m x 7,0m

Aluminium

Rigget for garn og teine.

Lugarer: 3

Køyeplass: 4

Lasterom: 60 kubikkmeter

Marsjfart: 8 knop