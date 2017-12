- Største på 50 år

Fiskeriminister Per Sandberg kom, talte og forsvant igjen. Tilbake satt et knippe begeistrede kvalfangere.

Foto: Dag Erlandsen

- Dette er den gjeveste dagen på 50 år, sa veteran Ole Mindor Myklebust, etter at ministeren hadde holdt sitt flammende innlegg om hvordan han skulle forsvare og framsnakke kvalfangerne hvor han enn kom og gikk. Ingen løfter, men oppløftende til det euforiske for laget, som har hatt mange nedturer de siste årene.

- Helt fantastisk, sa kvalfangerleder Truls Soløy, som ikke nølte med å gi Sandberg en av de svært få gjenværende kanonmodeller som er igjen i lagets eie.

- Det du sier, er at vi får ei kvote på 1100-1200 dyr neste år, og at verken Kina eller Russland er fremmede for å kjøpe norsk kvalkjøtt. Svært oppløftende, sa Soløy.

Sandbergs hektiske dag startet på Myre og endte på kvalfangernes årsmøte i Svolvær, der han ankom nesten to timer seinere enn planlagt. Det var det ingen som var sure for, Sandberg er nemlig den første fiskeriministeren på 30 år som avlegger årsmøtet et besøk, til tross for at hver eneste fiskeriminister er blitt invitert i løpet av disse årene.

På grunn av forsinkelsen, ble det ikke tid til noen videre debatt med Sandberg, som skulle rett til Oslo og møte i Statsråd.

- Vi er selvsagt opprømt av dette, men i tillegg kommer flere møter vi har hatt Sandberg og departementet nå det siste året. Vi ser lyst på framtida, sier Soløy til Kyst og Fjord.