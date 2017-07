Støtter distriktskvote til Mehamn

– Fisken må tas fra trålkvotene med leveringsplikt, mener Helga Pedersen.

Dette melder nettstedet ifinnmark.no.

Ap til ta «Mehamn-fisken» fra trålerne som har leveringsplikt der.

Spørsmålet hvor de 3000 tonnene statssekretær Ronny Berg tilbydde Mehamn-samfunnet skal hentes fra, har vært et brennhett tema.

Skal den tas fra toppen av totalkvota før man fordeler fisken mellom kystflåten og trålerne? Eller skal den tas fra en av gruppekvotene?

Helga Pedersen (Ap) er ikke i tvil om hvor fisken bør hentes fra.

– Jeg mener det bare finnes ett svar på det. Fisken må tas fra trålkvotene med leveringsplikt til Mehamn.

Pedersen forventer at regjeringen snarest avklarer dette spørsmålet. For øvrig gjør hun det klart at Ap støtter at det sikres råstoff for videreforedling i Mehamn.