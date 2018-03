Støtter endringsforslag fra departementet

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har i telefonmøte 20.03.2018 hatt til behandling høring med forslag til endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe, og fattet følgende vedtak:

«Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til høring fra Nærings- og fiskeridepartementet med forslag til endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe.

Arbeidsutvalget støtter de forslag til endringer i reguleringer knyttet til fangst av snøkrabbe som departementet foreslår. Det bemerkes at en utvikling av reguleringene knyttet til fangst av snøkrabbe, i takt med økt kunnskap og erfaring om fisket, fremstår avgjørende for å nå de vedtatte forvaltningsmål.

I forhold til hvor mange teiner som bør tillates brukt, så mener arbeidsutvalget at dette må ses i sammenheng med hva som er nødvendig antall teiner for å kunne gjennomføre et effektivt og lønnsomt fiske. Departementet viser til at det enkelte fartøy bør ha plass til å oppbevare alle sine teiner om bord, som ses i sammenheng med blant annet røktingskrav på to uker. Begrensing i antall teiner som tillates brukt vil videre redusere behovet for opplagsområder.

For å unngå unødvendig begrensende reguleringer mener arbeidsutvalget at det enkelte fartøys kapasitet med hensyn til lagring av teiner om bord bør være førende for hvor mange teiner det kan drives fangsting med.»