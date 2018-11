Støtter ferskfiskordningen

Fiskarlaget Nord mener det er viktig at fiskerne ser seg selv i en større sammenheng.

Fiskarlaget Nord drøftet hadde i sitt styremøte før helga ferskfiskordningen oppe til prinsipiell diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

«Styret i Fiskarlaget Nord viser til at ferskfiskordningen igjen er omdiskutert. Det konstateres samtidig at ordningen har mange positive effekter og oppfattes å fungere etter sin hensikt. På oppfordring fra lagets medlemmer er ordningen løftet til prinsipiell diskusjon.

Ferskfiskordningen bidrar til en viss omfordeling av ressurser, avhengig av fiskets gang og hvem som deltar i fisket mens ordningen gjelder, som regelmessig vil medføre diskusjon, naturligvis. Det er også styrets klare utgangspunkt at en må være kritisk til kvoteordninger og omfordeling av ressurser, fiskeren er avhengig av sikkerhet for sitt kvotegrunnlag og forutsigbarhet.

Styret mener samtidig det er nødvendig at fiskeren og ser seg selv i en større sammenheng. Også muligheten for å øke verdiskapningen i første hånd henger sammen med hvordan resten av verdikjeden lykkes. Dette betyr at en framtidsrettet kystfiskeflåte må være en leverandør av hvitfisk til landindustrien og markedene i så stor grad som mulig også utenfor vintersesongen. Det må være fokus på å lande alle fiskeslag og landingene må være av best mulig kvalitet.

Ferskfiskordningen oppfattes å være den viktigste ordningen for å holde fisket etter primært torsk, hyse og sei gående utover sommeren og gjennom høsten. Fra industrien fremføres det tydelig hvilke avgjørende betydning ordningen har for helårs arbeidsplasser. Det bemerkes at det ikke bare er industri i Finnmark som nyttiggjør seg av ferskfisklandingene i nord, der fisket gjerne foregår på høsten. Også industri lengre sør henter og mottar råstoff for videreforedling og produksjon. Dette er en industri fiskeflåten er helt avhengig av.

I forhold til den omfordeling av ressurser ferskfiskordningen bidrar til, mener styret det er grunn til å påpeke at denne fremstår mer begrenset enn andre ordninger der det er konkrete mottakere som tilgodeses. I utgangspunktet kan alle fiske på ferskfiskordningen, men det vil være enklest å fiske på ordningen for dem som har enklest tilgang til fisket i tiden ordningen virker. Det konstateres at det i 2017, på fylkesnivå, er fiskere fra Nordland som i samlet volum lander mest på ordningen, samtidig som fiskerne fra Finnmark lander størst volum i snitt per fartøy.

I hvilken grad dette bidrar til kvotereduksjon for den enkelte henger altså sammen med hvor aktivt det fiskes i sommer- og høstsesongen. Dette volumet bidrar samtidig i stor grad til å holde aktiviteten i kystfiskeflåten oppe i perioden mai til desember.

Med de ovennevnte utgangspunkt mener styret det er grunn til å stille seg positive til at ferskfiskordningen får fungere. Inntil annen ordning eventuelt kan bidra til samme eller mer aktivitet gjennom sommer- og høstsesongen, fremstår det riktig og ha fokus på hvordan å få ordningen til å fungere optimalt og etter sin hensikt.

I forhold til avsetninger som gjøres til blant annet ferskfiskordningen, vises det til at størrelsen på disse i dag gjerne angis i faste kvantum. For 2018 er det av kystfiskeflåtens kvantum i lukket gruppe avsatt 17 200 tonn til ferskfiskordningen, som utgjør 10,1 % av kvoten. I 2017 utgjorde den samme avsetningen 8,4 % og i 2016 8,3 % av gruppens kvoter. På prinsipielt grunnlag mener styret at avsetninger bør beregnes som en andel av totalkvoten, eller for ferskfiskordningen gruppekvoten, og at avsetninger på samme måte som kvotene i kystfiskeflåten for øvrig reduseres eller økes forholdsmessig når bestandene går opp eller ned. Beregning av avsetninger med en fast «nøkkel», heller enn ved et fast kvantum, vil kunne bidra til større aksept for de respektive ordninger.»