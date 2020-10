Støtter hurtigrutekrav

- Anløp av hurtigruta betyr mye for fiskeleveranser og for forsyningssikkerhet. Det er uholdbart med så få skip og så få anløp som Hurtigruta leverer i dag.

Det sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) etter et møte med Berlevåg kommunes ledelse onsdag.

Levere fersk fisk

Mo ble kjent med en av kommunene som rammes av at så få skip anløper, og det er Berlevåg.

- Lokalsamfunnene langs kysten er på ingen måte fornøyd med at det nå er kun to båter som går tur-retur mellom Bergen og Kirkenes, sier fylkesrådslederen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

- Det ordføreren og havnesjefen forteller meg, er at fiskeleveranser er i fare. Den råstoffutveklinga man kunne hatt mellom kystsamfunnene i nord må derfor nå foregå med trailer, og da rammes fiskeristedene.

Forsyningssikkerhet

-Havnene våre er bygget opp som et grunnfjell for hurtigrutene. At det nå er så få skip som går langs kysten er ille på flere måter: Ekspeditørene som drifter vil slite økonomisk, og jeg er også bekymret for forsyningssikkerheten. Snart har vi vinteren her, så her må Hurtigruten levere i henhold til den avtalen de har med staten.

- Jeg har ikke bare Berlevågs ordfører med meg i dette kravet, dette er et unisont krav fra levedyktige kystsamfunn, sier fylkesrådsleder Mo.

Han er på kommunebesøk denne uke, og etter Berlevåg står Alta og Loppa for tur.