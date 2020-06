Støtter ikke ensidig kvoteoverføring på fartøynivå

Norges Kystfiskarlag frykter prisnedgang også på grunn av forventede kvoteøkninger.

Fiskeridirektoratet har nylig hatt på høring et forslag om kvoteoverføring på fartøynivå når det gjelder torsk nord for 62 grader. Bakgrunnen for forslaget er utfordringer i markedet og lageroppbygging av frossenfisk på grunn av koronasituasjonen.

Norges Kystfiskarlag mener man bør være tilbakeholdne med å overføre fisk til 2021, da dette kan gi uheldige konsekvenser for markedet og prisdannelsen neste år. Det er vanskelig å spå hvordan markedssituasjonen utvikler seg, men omsetningsutfordringer som følger av koronasituasjonen kan være vel så store neste år. Overføring av fisk kan være med å forsterke dette.

Vi mener at en særordning for 2020 – 2021 med en ren kvoteoverføring på fartøynivå vil bidra til at mer fisk overføres til neste år, enn om man forholder seg til dagens ordning med kvotefleks på gruppenivå. Vi støtter derfor ikke forslaget om en ensidig kvoteoverføring på fartøynivå fra 2020 til 2021.

I ICES nylige kvoteråd for 2021, foreslås en økning på 20 prosent på neste års torskekvoter. En generelle kvoteøkningen vil nok så sikkert påvirke markedsituasjon og medføre en prisnedgang neste år, og vil ytterligere forsterkes av en kvoteoverføring på fartøynivå. Vi tror ikke dette er heldig for kystflåten, og mener derfor at man heller må akseptere reduserte pris-nivåer på frossenfisken i år.