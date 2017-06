Støtter kritikken

Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL) stiller seg helt bak Norsk Sjømats kritikk av forslaget om den nye arealavgiften for havbruksnæringen.

- NSL er enig med Sjømat Norge i at Næringskomiteen gjennom sitt forslag om arealavgift for havbruksnæringen, åpner opp for en svært uheldig dobbeltbeskatning av Havbruksnæringa sier Frode Reppe, fungerende Fagsjef for Oppdrett i NSL.

Han framholder at foreningens medlemmer er sterkt forankret i lokalsamfunnene og kommunene de bor og driver sin virksomhet i.

- Det er her de bygger sine settefiskanlegg, stamfiskstasjoner og slakterier, og det er her de henter sine ansatte. Det er også til disse kommunene de betaler sin eiendomsskatt, selskapsskatt og sin person- og formueskatt. Dobbeltbeskatningen blir derfra ekstra urimelig sett fra et slikt ståsted mener han.

Stortinget bør heller søke å finne løsninger som kompenserer spesielt de kommunene som leier ut store arealer og har stor arbeidsbyrde med havbruksvirksomheten, men som ikke kan hente ut de økonomiske godene som følger med, fordi hovedkontorene til de selskapene som opererer innenfor kommunens grenser ikke er lokalisert i kommunen.

Videre peker han på at det er mange næringer, både på sjø og land, som baserer seg på samfunnets felles naturressurser.

- NSL spør seg nok en gang om hvorfor det bare er havbruksnæringens bruk av allmenningen som skal sær-beskattes avslutter Reppe.