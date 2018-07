Støtter nye regler for kvinnelige fiskere

Norges Kystfiskarlag ønsker flere kvinner i fiskeryrket og har tidligere påpekt at det er nødvendig å endre regelverket slik at det er mulig å stå i fiskeryrket under graviditet, ved amming og ved omsorg for barn.

Foto: Erik Jenssen

- Vi mener at fiskeryrket må gi samme mulighet til å kombinere yrkesliv og familieliv som andre yrker, og at regelverket også må legge til rette for at far kan å ta del av barneomsorgen, heter det i et høringsinnspill fra laget.

- Ellers vil ikke regelverket bidra til likestilling. Det er på høy tid med nye regler på området. Vi er derfor glade for at Nærings- og fiskeridepartementet nå foreslår regelendringer som legger til rette for at mødre slipper å være i båten under svangerskap og i perioder med amming.

- Det foreslås at kvinner som har født ellers skal føde skal ha rett til å bli stående i manntallsregisterets blad B fra de går ut i svangerskapspermisjon og fram til det andre kalenderåret etter fødselen. Videre foreslås at kvinnelige fartøyeiere i åpne fiskerier skal ha rett til å bruke leieskipper i inntil tolv uker under graviditeten og inntil to år etter fødsel.

Norges Kystfiskarlag mener at retten til å bli stående i manntallsregisteret og retten til å bruke leieskipper bør gjelde gjennom hele graviditeten. Fiskeryrket er å regne som et høyrisikoyrke, gravide kvinner vil ofte måtte være borte fra havet størstedelen av graviditeten. Norges Kystfiskarlag ber derfor Nærings- og fiskeridepartementet om at reglene endres for å ivareta dette.

Vi ber også Nærings- og fiskeridepartementet om at reglene endres, slik at rettighetene til å bli stående i manntallsregisteret og retten til å bruke leieskipper også skal gjelde for fedre som tar ut foreldrepermisjon.