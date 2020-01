Støtter salgslagenes auksjonsplikt-forslag

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord stiller seg positive til forslaget fra fiskesalgslagene, om å tvinge rederiene til å legge ut en viss andel av fangsten på åpen auksjon.

Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag har sendt ut et forslag på høring der de vil endre omsetningssystemet for fryst hvitfisk. Salgslagene er bekymret for at for store deler av råstoffet låses inn bak integrerte forretningsmodeller, slik at ikke den åpne markedsplassen for fisk fungerer.

Les også: Vil ha mer frossenfisk ut på auksjon (+)

Fiskarlaget nord skriver i sin uttalelse:

"Det fremstår riktig å ta kjøperkorpsets bekymring for råstoffsituasjonen på alvor. En utvikling mot et mer lukket råstoffmarked og større grad av integrerte selskap kan få konsekvenser som må diskuteres. Det er en sak som angår hele fiskeflåten og fiskerinæringen for øvrig dersom markedsplassen og omsetningen av råstoff utvikler seg slik at det kan bidra til å reise diskusjon om deltakerloven.

Arbeidsutvalget kan støtte at det gjøres tiltak for å sikre at det tilbys tilstrekkelig mengde fryst råstoff i det åpne markedet gjennom auksjon. De forslagene som er lagt frem fremstår fornuftig for en prøveordning. En løpende evaluering av en ordning som iverksettes vil gi anledning til praktiske tilpasninger for å unngå at endringen får unødvendige og utilsiktede negative konsekvenser for rederiene.

l forhold til utbudsordning så fremstår alternativ 2 som et utgangspunkt enklest. Det overordnede målet må likevel være å finne den løsning på auksjonen som i praksis fungerer best for de involverte parter.

Det bemerkes at i denne type omsetningssaker er det viktig at alle eierne av salgslagene blir hørt direkte."

Dette er salgslagenes forslag:

1. Egenovertakelse kan bare benyttes for foredlede produkter: «Vi foreslår å innskjerpe bruken av egenovertakelse som omsetningsform til å omfatte bare ombordproduserte, foredlede produkter av fisk og skalldyr som filét, konsumpakket reker, restråstoff, ensilasje, mel, olje, vareprøver o.l. Endringen gjelder alle arter».

2. Delvis auksjonsplikt for torsk, sei og hyse: «Vi foreslår å innføre et krav om at minimum 50 % av levert HG-kvantum av torsk, sei og hyse på hver lossing, skal på auksjon. Fangst under 20 MT per fiskeart er fritatt fra kravet. Rederiet bestemmer hvilke størrelser som skal auksjoneres. Ordningen vil bli fortløpende evaluert og innføres i første omgang som en prøveordning gjeldende i 1 år fra ikrafttreden. Fisk som omfattes av tilbudsplikt etter forskrift om leveringsplikt for torsketrålere omfattes også av ordningen her dersom den ikke er solgt under tilbudsplikten».

3. Auksjonsregelverket – start- og akseptpriser: «Innføring av en delvis auksjonsplikt må ses i sammenheng med regelverket for start- og akseptpris i auksjonen. Auksjonen må være reell, det vil si at den i de fleste tilfeller resulterer i et salg. Auksjonen skal ikke være et utstillingsvindu, men en markedsplass. Dette forutsetter at start- og særlig akseptpris må settes på et realistisk nivå ut fra gjeldende markedsforhold».