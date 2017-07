Støtter torskearbeid på Myre

Fylkesrådet i Nordland viderefører støtten til utvikling av Fiskeriparkens prosjekter for å øke lønnnsomheten i torskenæringa.

- Fylkesrådet har merket seg at arbeidet de to første årene har gitt gode resultater for å ta vare på større deler av råstoffet fiskeindustrien tar i mot. Derfor bevilger vi en million kroner til det tredje året i prosjektet, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) i ei pressemelding.

Fagerås trekker blant annet frem satsingen på tran og langtidslagring av torskelever, Vesterålen Marine Olje AS, Sea Venture AS som skal eksportere ryggbein av torsk til Asia, en bedriftsklynge som skal levere fersk torsk hele året, Fresh Arctic Seafood AS som skal fore opp levende lagret torsk, arbeid med restråstoff i regi av Nergård for videreutvikling/utvinning av marint protein, Visjon 2030 for å utnytte og selge restråstoffet melke.

- Dette blir veldig spennende å følge videre og det er så bra at aktørene i næringslivet og forskere kan jobbe sammen, sier hun. Nå arbeides det med å se om det finnes penger i EU-systemet til noen av de kommersielle prosjektene som er utviklet.

- Her tror vi næringen og forskningsmiljøer som Nord universitet kan hente mye på å jobbe sammen, sier Fagerås.