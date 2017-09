Støttfjord blir Øksnesværing

Ekspansivt Myre-rederi fornyer den eldste båten sin.

Foto: Øksnes Kystfiske

Ted Robin Endresen og Tom Grandes rederi Øksnes kystfiske har skiftet ut «Øksnesværing» fra 1966 med en langt nyere båt. «Støttfjord» ble bygget i 2003 og har vært drevet av de velkjente brødrene Bakken fra Meløy inntil de var klare til å kvitte seg med gammelbåten i forbindelse med bygging av nytt fartøy.

- Vi har lenge hatt en avtale med dem om at vi skulle overta gammelbåten når de var klare for det, sier Ted Robin Endresen.

Båten kjøpes uten kvoter, og skal fiske med samme kvotesettet som gamle «Øksnesværing». Endresen har imidlertid varslet at rederiet vil satse videre for å sikre seg ytterligere rettigheter, uten at det er gjort noen kvoteinnkjøp i denne omgang.

Han er i så måte fornøyd med at valget sikret en fortsatt stø kurs rundt den fiskeripolitikken som til nå har vært ført.

- Den største risikoen vår er alltid politisk, og nå føler vi mer ro rundt det vi gjør. Problemet er når folk går ut i en valgkamp og sier at de vil reversere alt som er gjort. Dermed steig kvoteprisene over natta. Men nå kommer prisene til å stabilisere seg, og vi kan puste ut og gjøre våre disposisjoner i forutsigbare rammer.

I tillegg til «Øksnesværing» driver Øksnes Kystfiske de store kystbåtene «Leander» og «Kamilla G».