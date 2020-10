Stolt av medlemmene

Konstituert styreleder Alf Erik Ulland fremhevet torsdag betydningen av fellesskapet og opplevelsen av samholdet i Fiskarlagsfamilien under sin åpningstale til årsmøtet i Fiskerlaget Sør.

- Fiskerlaget Sør har vært gjennom en utfordrende og tung periode, sa Alf Erik Ulland.

Han viste til at han selv kom inn i styret i laget i 2012. Øystein Fjeldskår var da leder og ble omtalt som mentor og venn.

- Da han brått ble revet fra oss på fiske utenfor Lindesnes, så jeg for første gang hvilket fantastisk felleskap Fiskarlagsfamilien kan være. Lite ante vi at ulykken skulle ramme oss igjen. For andre gang i løpet av mine 8 år i styret opplevde vi å miste formannen vår. Steinar Bredsand døde fra oss i starten av 2019 etter en kort sykdomsperiode. Dette kom som et sjokk på oss alle, og ble og vil alltid være et savn for organisasjonen, så vel som for familie og venner. Steinar har etterlatt seg et hull i Fiskarlaget som aldri kan fylles igjen. Han var en bauta, et bindeledd i organisasjonen, alltid smilende og imøtekommende. Selv når vi var uenige ble budskapet formidlet på en slik måte at du alltid satt igjen med stor respekt og forståelse. At Steinar ikke lenger er bare en telefonsamtale unna er fryktelig tungt. Du er, og vil alltid være fryktelig savnet, sa Ulland.

Han inviterte deretter deltagerne i møtet til ett minutts stillhet for å hedre Steinar og andre medlemmer som har gått bort i årsmøteperioden de to siste årene.

Stolt av organisasjonen

-Samtidig med dette tunge og krevende som har hengt i lufta, har vi ikke hatt noe annet valg enn å fortsette arbeidet for fiskeren og dens hverdagsutfordringer, sa Alf Erik Ulland og pekte på at medlemsmassen i Fiskarlaget Sør er svært sammensatt.

-Vi har en medlemsmasse som vi er veldig stolte av å arbeide for. Medlemmene våre opererer i nær sagt hele spekteret av dagens fiskeri-Norge. Sammen med kystfiskeren i motorbåten og sjarken, rekefiskeren, mannskap, rederier i stor kyst og trålflåten arbeider vi sammen mot ett felles mål – Det skal være levelig for alle. Når uenigheter mellom flåtegrupper oppstår bestreber vi oss til å finne løsninger som alle kan leve med, poengterte han.

Han mener det aldri har vært mer krevende enn det er i dag å være representant for fiskere i dagens samfunn.

-Samfunnet generelt har etter min menig dreiet seg mot en holdning som kan refereres til et godt gammelt fiskeri utrykk som sier «Jeg håper alle andre får godt, bare jeg får mest». Fiskarlaget har over år blitt splittet opp. Dette er etter min mening en gavepakke til dagens politikere, som enkelt kan velge og vrake i de vedtak som passer dem best. Den største baksiden er derimot at motpolene innad i organisasjonen vår forsvinner og vedtakene våre som skal favne alle blir dermed dårligere. Jeg håper at våre tillitsvalgte og ledelsen i Trondheim er oppmerksomme på denne situasjonen vi har havnet i og bestreber seg til å ha som hovedmål at alle norske fiskere igjen kan samles i samme organisasjon. Om det betyr at Fiskarlaget må legge om kursen litt, så mener jeg at det er vel verdt det, sa Ulland.

Han mener alle med posisjoner og innflytelse bør gå i seg selv og bidra til at troppene samles på nytt, og at det bygges en sterk og imøtekommende organisasjon som oppleves å være for alle, både liten og stor, reder og mannskap.

-Jeg håper at vi da kan bygge videre på den posisjonen som Fiskarlaget har og har hatt, og at våre kompromiss fortsetter å bli ledende for fremtidens fiskeripolitikk.

Oppnår resultater

Alf Erik Ulland rapporterte også om at styret har økt antall møter med politikere og byråkrater - og at det har gitt resultater.

-Vi har for alvor gjort politikerne og etter hvert Fiskeridirektoratet oppmerksom på at vi vil leve her sør også, vi vil ha en stemme i en fiskeripolitikk som stadig flere bryr seg om. For det er ikke for ingen grunn at fiskeriministeren sitter og lytter på oss her i dag. Det er et resultat av en iherdig innsats over tid, påpekte Alf Erik Ulland.