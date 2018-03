Stopp for åpen gruppe

Fiskeridirektoratet beordrer stopp i åpen gruppes maksimalkvotefiske fra mandag.

Foto: Erik Jenssen

Fiskeridirektøren meldte fredag at hun har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N. Beslutningen har virkning fra og med mandag 12. mars. Fisket fortsetter innenfor garantere kvoter.

I en annen sak publisert samme dag, om fordelingen av ufiskede tredjelandskvoter, slår Fiskeridirektoratet fast at fisketakten i åpen gruppe har vært svært høy:

"Fiskeridepartementet viser til ukestatistikken pr. uke 9 som viser at det gjenstår ca. 5 300 tonn torsk av gruppekvoten i åpen gruppe. På tilsvarende tidspunkt i 2017 var det fisket ca. 3 000 tonn mindre i fartøygruppen, og kvoten var overfisket med ca. 5 000 tonn ved årsskiftet. Fiskeridirektoratet viser til at overreguleringen i gjeldende regulering er langt høyere enn Fiskeridirektoratets anbefaling for 2018. Innstramming i deltakerregulering har ikke gitt stor effekt, og vær og tilgjengelighet har vært svært god i flere uker."