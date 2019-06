Stopp for blåkveita

Melding fra Fiskeridirektøren.

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 11. juni.

Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 10. juni kl. 23:59.