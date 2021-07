Stopp i direktefisket etter blåkveite

Fra i dag er det stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62 grader.

Det melder Fiskeridirektoratet.

– Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 6. juli. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 5. juli kl. 23:59, skriver de.

Færre fartøy

Da beslutningen om å stanse første periode ble tatt, var det levert til sammen nærmere 4.400 tonn av førstekvoten på 4.700 tonn.

Ifølge Norges Råfisklag har 289 fartøy deltatt i førsteperioden. Det er litt færre enn normalt, men skyldes lavere priser samt at årets sesong ble framskynnet.

Framskyndet

I år besluttet Fiskeridirektøren å framskynde oppstarten av første perioden til 15. mai.

Maksimalkvotene og periodereguleringene ble likevel den samme.