Stopper fisket midt i sesongen

Fiskere på Senja tar brukene på land. – Vi har opplevd to kraftige prisfall.

Det sier fisker Hans Henriksen til Troms Folkeblad. Han er eier og skipper på «Leif Helge» i Botnhamn.

– Tidlig på året har vi fisket sei og torsk og oppnådd veldig gode priser. Nå har vi opplevd to kraftige prisnedganger på rad, fra 40 til 33 kroner. I kombiansjon med et vanvittig godt fiske gjør det at vi må ta grep umiddelbart. Man er faktisk nødt til å ha gjenstående kvoter for å ha noe å få kvotebonus av. Dermed kan det være en ide å sette av noe torskekvote til ferskfiskordningen når den starter, sier han til avisen.

Den starter i april og gir en bonus på 10-15 prosent på torskekvoten. Da er det meste av fisket utenfor Nordland og Troms.

– Vi har enda vårtorskefiske i Troms, men det begynner å bli så sent at vi risikerer å måtte dra til Finnmark for å få dette kvantumet, sier han.

– Vi har opplevd en vanvittig kvotereduksjon de siste tre årene. Ordninger som ferskfiskordninga stikker av med store kvantum som gjøre at vi får reduserte kvoter på fartøynivå, sier Henriksen.

– De som drar fordel av dette er industri og fiskere i Finnmark. Nå har vi fått kvotereduksjon på grunn av disse avsetningene og vi er snart nødt til å benytte oss av dem selv. Jeg sier ikke at prisen nå nødvendigvis er feil, men det virker som at det ikke er konkurranse på Senja om råstoffet for tiden, sier Henriksen.

– Slik som jeg tolker det, er avsetningene politiske virkemidler som har blitt brukt, for å stimulere til fiske etter andre fiskeslag. Betalingen for dette er den ekstremt verdifulle torsken. Det er en stor fordel for de som bor geografisk rett til, men for Troms slår det forferdelig ut for industrien sin del, sier han.

Steve Tøllefsen på Husøy sier i likhet med Henriksen at de har tatt bruket på land.

– Det må være fem, seks, syv herfra, og noen fra Botnhamn og Senjahopen, sier han.

Troms Folkebladet har også vært i kontakt med Egil Johansen, daglig leder for Nord Senja Fisk, men han ville ikke kommentere saken.

Samme avis har også forsøkt å få en kommentar fra daglig leder i Brødrene Karlsen, Rita Karlsen, men hun ønsket ikke å kommentere saken.