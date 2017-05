Stopper tobisfisket

Norges Sildesalgslag har innført en midlertidig stopp for fiske av tobis til mel og olje. samtidig settes prisene ned.

På grunn av uoversiktlig omsetningsituasjon, iverksettes umiddelbar fiskestopp for fiske av tobis til mel/olje-anvendelse for omsetning gjennom Norges Sildesalgslag.

Minsteprisen for tobis til mel- og oljeanvendelse er samtidig satt ned til 1,6261 kr per kilo, når det igjen åpnes for omsetning gjennom Norges Sildesalgslag, skriver sildelaget.