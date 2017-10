Stor aktivitet i Øst-Finnmark

Over 100 fartøy er nå drift utenfor Øst-Finnmark. En vesentlig del av fangstene består av torsk.

De foreløpige tallene for siste ukes førstehåndssalg i Råfisklagets distrikt, viser en omsetning på 173,8 mill kroner, fordelt med 150,3 mill kroner etter leveranser fra norske båter og 23,5 mill kroner på utenlandske båter.

Litt ned

- Totalen var vel 40 mill kroner høyere enn i uke 42, som endte på 130,2 mill kroner fordelt med 104,7 mill kroner på norske og 25,5 mill kroner på leveranser fra utenlandske båter. Men hvis vi sammenligner med uke 43 i fjor kom vi dårligere ut. Da var totalen 197,8 mill kroner, fordelt med 171,2 mill kroner på norske og 26,6 mill kroner på utenlandske, skriver Råfisklaget i sin ukerapport.

Omsetningen på 23,5 mill kroner for utenlandske båter i uke 43 i år, kom i hovedsak etter leveranse fra 2 russiske frysetrålere med i hovedsak blåkveite, 1.180 tonn/22,9 mill kroner.

Omsetningen for norske båter i uke 43 i år, totalt 150,3 mill kroner, var fordelt med 48,7 mill kroner på ferskt levert råstoff, 100,7 mill kroner på fryst og 0,9 mill kroner på sjølprodusert tørrfisk, og ellers i samsvar med tabell 2. Tendensen som vi har sett de siste ukene, med verdifordeling 1⁄3 fersk og 2⁄3 fryst holdt seg dermed.

Mest torsk

Torsken var størst i verdi både for fersk og fryst råstoff. Totalt 4.500 tonn torsk omsatt i uke 43 for norske båter, av det var 2.960 tonn ombordfryst til verdi 56,0 mill kroner. Av den fryste torsken utgjorde landinger fra 12 trålere 2.310 tonn/42,0 mill kroner. I tillegg var det leveranser av 640 tonn fryst torsk fra 7 autolinebåter. Det meste av trålfangstene var fremdeles tatt langt nord, fra Hopen og videre nord mot Kong Karls Land, men større spredning denne gang med flere av fangstene tatt ved Bjørnøya, Sørbakken og Nordkappbanken/Sleppen. Autolinefangstene kom enten fra Gåsebanken/Skolpenbanken i russisk sone, eller ved Bjørnøya. I tillegg til at omsatt kvantum fryst torsk tok seg opp fra ukene før, var det også økt omsetning av fryst hyse. 1.640 tonn fryst hyse ga en verdi på 23,7 mill kroner, herav var 1.110 tonn tatt på trål og 530 tonn på autoline. Videre var det 1.330 tonn fryst sei/12,6 mill kroner fordelt med 1.120 tonn tatt på trål og 210 tonn på snurrevad.

Fordelingen av omsatt kvantum ferskt råstoff i uke 43, endte på totalt 5.540 tonn/48,7 mill kroner. Det meste av aktiviteten for kystflåten er konsentrert om Øst-Finnmark, der nær 2.000 tonn ferskt råstoff ble landet og omsatt til verdi 27,2 mill kroner. Av disse 2.000 tonnene var 1.140 tonn torsk til verdi 17,7 mill kroner, og videre var det 400 tonn hyse/4.2 mill kroner, 17 tonn kongekrabbe/2,5 mill kroner og 250 tonn sei omsatt til kjøpere i Øst-Finnmark i uke 43. Linefisket dominerer i Øst-Finnmark, med 1.200 tonn totalt til verdi 15,9 mill kroner. Vel 100 linebåter stod for disse leveransene. Av linekvantumet levert Øst-Finnmark var det 680 tonn torsk, 350 tonn hyse og diverse blandingsfisk, deriblant 80 tonn skate. Utenom lina var snurrevad og trål største leverandør av ferskfisk til Øst-Finnmark. Her var det 19 snurrevadbåter med 410 tonn fordelt med 230 tonn sei, 130 tonn torsk og 50 tonn hyse. 3 trålere leverte 320 tonn torsk. Når vi tar med at leveransene av kongekrabbe kom fra 58 båter, har vi med det meste av aktiviteten i Øst-Finnmark i uke 43.

Det meste skjer i øst

Utover det som skjer i Øst-Finnmark, er det lite å rapportere om fra kystflåtens leveranser. I Vest-Finnmark ble det omsatt totalt 580 tonn fersk fisk til verdi 7,9 mill kroner, herav 220 tonn torsk/3,4 mill kroner, 10 tonn kongekrabbe/1,5 mill kroner, 210 tonn sei/1,3 mill kroner, 70 tonn hyse/0,7 mill kroner og 16 tonn kveite til verdi 0,6 mill kroner. I Troms stod seien med sine 200 tonn for halvparten av kvantumet levert fersk, satt sammen av leveranser tatt på snurrevad, garn og trål.

- Lenger sør er det med andre ord lite å berette om. Fangsten av taskekrabbe er redusert. Kveitefisket holdes oppe på brukbart nivå med 74 tonn levert i uke 43 fordelt i hovedsak på Vest-Finnmark, Troms og Lofoten/Salten, heter det i ukerapporten.