Stor glede over nye fartstidskrav

Sjøfartsdirektoratet har endret fartstidskravet for fornyelse av Fiskeskipper klasse C. Heretter teller fartstid for båter helt ned til åtte meter, ved fornyelse av sertifikatet.

-Dette er en gladnyhet som vi har arbeidet for å få til over tid. Det sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen etter at nyheten om at Sjøfartsdirektoratets endringer kom fredag.

Prioritert sak

- Fiskarlaget har arbeidet for å få gjennomslag for over lang tid, sier Ingebrigtsen.

Saken gjelder altså fiskerne som har C-sertifikatet, men manglende gyldig fartstid fra båt under 10,67 meter. Tidligere praksis har ikke åpnet for fornyelse av sertifikat for disse.

-Fiskarlaget har hatt tett dialog med Sjøfartsdirektoratet og nå fått gjennomslag for vår argumentasjon. Jeg er svært godt fornøyd med utfallet på vegne av våre medlemmer i den aktuelle flåtegruppen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Kun ved fornyelse

Regelverket ikke åpner imidlertid ikke for at fartstid fra fiskefartøy med lengde mellom 8 og 10,66 meter kan godkjennes ved søknad om førstegangsutstedelse av fiskeskippersertifikat klasse C.

Dermed må de som har tatt sertifikatet fortsatt ha fartstid fra båter over den nye grensen.