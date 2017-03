Stor interesse for Afrika

Sjømatrådets satsning på nye markeder opplever at det er stor interesse blant den norske fiskerinæringa for eksport til land i Vest-Afrika

Foto: Øystein Ingilæ

I hovedsak er det Nigeria, Angola, DRC (Kongo Kinshasa) og Kongo-Brazzaville man har opplevd en økende interesse.

Under Sjømatrådets ekportørreise til Nigeria kommende uke vil 20 aktører fra både pelagisk- og tørrfisk-næringa i Norge ha muligheten til å bli bedre kjent med det nigerianske markedet for norsk fisk, samt ha en møtearena for å knytte kontakter med lokale importører. Det er første gang Sjømatrådet har arrangert et slikt arrangement i Vest-Afrika.

Interessen for Vest-Afrika blant næringa i Norge er betydelig, over 60 aktører har meldt interesse for å vite mer om arbeidet Sjømatrådet gjør i regionen.

Jobber for bedre markedsadgang

Gjennom et to-årig prosjekt under prosjektleder Trond Kostveit, jobber Sjømatrådet aktivt med å tilrettelegge for lettere markedsadgang ved hjelp av markedsinformasjon og analyse, nettverksbygging og å legge opp til politiske møter for å løfte handelshindringer forbundet med valuta- og toll-restriksjoner.

Prosjektleder Trond Kostveit

- Formålet med turen som arrangeres i mars er å ha politiske møter der vi ønsker å arbeide videre med å skaffe tilgang på valuta for importørene av norsk sjømat samt å forenkle importprosessene for å bedre markedsadgangen. Vi ønsker også å skape en møteplass mellom norske eksportører og nigerianske importører av sjømat, forteller Kostveit.

Nigeria er et viktig marked for norsk sjømat. I 2016 eksporterte Norge nesten 7000 tonn tørrfisk til landet, mer enn noe annet marked. Nigeria er også ett av de fem største importmarkedene for norsk makrell.

- Nigeria har 180 millioner innbyggere og representerer et stort potensiale for norsk sjømat. Norge og Nigeria har lange handelstradisjoner for både tørrfisk og pelagiske arter. Handelen med tørrfisk fra Norge startet allerede i 1890- årene. I tillegg til tørrfisk og pelagisk fisk er det et marked for norsk laks blant en voksende middelklasse, sier Kostveit.

Norsk tørrfisk i beste sendetid

Sjømatrådet har den siste tiden også samarbeidet med journalist Thelma Obaze fra Nigerian Television Authority (NTA) for å lage en 15 minutter lang dokumentarfilm om tørrfiskens reise fra Lofothavet til middagsbordet i Nigeria.

Filmen, som er i regi av Sjømatrådet, skal sendes på nasjonal TV i Nigeria i løpet av våren. Direktør for Sentral- og Vest-Afrika i Sjømatrådet, Trond Kostveit, sier at filmen bygger godt rundt det arbeidet Sjømatrådet gjør i Nigeria.

- Filmen vil vises på nasjonal TV i forbindelse med vårt forestående seminar i Lagos. Det er en ypperlig mulighet for oss å vise fram og fortelle historien bak et unikt produkt som nigerianerne har lange tradisjoner med.

- Gjennom dokumentaren ønsker vi å fortelle om den høye kvaliteten på norsk tørrfisk til alle deler av Nigeria, ikke bare til Iboene i Sør-Øst som er de som kjenner best til denne råvaren. I tillegg håper vi å appellere til den yngre generasjonen som ikke har samme tradisjoner som sine foreldre, forteller Kostveit.

Journalist Thelma Obaze mener det er store muligheter for tørrfiskmarkedet i Nigeria:

-Nigerianere elsker smaken av norsk tørrfisk, og vi spiser den både til hverdag og fest. Det konsentrerte næringsinnholdet i tørrfisk er et svært viktig budskap å formidle til nigerianske forbrukere. Mange tror at proteiner og vitaminer forsvinner når fisken tørkes, forteller Obaze.

Nigeriansk-norsk samarbeid på kjøkkenet

Seminaret i Lagos i neste uke sammenfaller med at statssekretær Ronny Berg besøker Nigeria. Under oppholdet vil det bli arrangert et seminar hvor både norske og nigerianske aktører får presentere sine budskap. I tillegg vil delegasjonen besøke markeder der norsk fisk selges.

Seminaret avsluttes med en sjømatmiddag hvor toppkokker fra Norge og Nigeria samarbeider for å servere et måltid litt utenom det vanlige for den norske og nigerianske delegasjonen.

Norske Adrian Løvold, som tidligere har vært en del av det norske laget i den internasjonale kokkekonkurransen Bocuse d’Or, vil sammen med nigerianske Michael Elégbèdé presentere en meny der rettene er en fusjon av norske og nigerianske metoder og ingredienser.

Elégbèdé er et spennende navn i både den internasjonale og nigerianske kokkeverdenen. Etter mange år i New York, hvor han har bidratt til at det nigerianske kjøkken nevnes som en av de store mattrendene, har han nå returnert til hjemlandet med mål om å sette nigerianske mattradisjoner og ingredienser på alles lepper. Og der spiller norsk tørrfisk paradoksalt nok en av hovedrollene.