- Stor interesse for blå folkehøgskole

Campus BLÅ ønsker å etablere Nord-Norges første folkehøgskole med kun «blå» linjer, lokalisert utenfor Brønnøysund. - Stor interesse blant ungdom fra hele Norge, melder sier daglig leder Liv Bentzen.

Hun har nå levert ny søknad om å få opprette en slik folkehøgskole, og venter spent på en avgjørelse.

- Vi har levert en grundig og flott søknad, og nå håper vi å få den inn i revidert nasjonalbudsjett før sommerferien, sier Bentzen.

Ser muligheter i havet

Skolen skal knyttes knyttet til kyst og hav og skal inspirere ungdom til å se mulighetene til videre utdanning og arbeid i og med havet, både i eksisterende og kommende havnæringer.

- Skolen blir en del av et unikt kompetansemiljø på Toft utenfor Brønnøysund, som omfatter Havbruksakademiet Videregående skole med linjer for akvakultur og fiske og fangst, høyere yrkesfaglige studier ved Norsk Havbruksfagskole samt et kurs- og konferansesenter som tilbyr sertifiseringskurs rettet mot havnæringene, sier Bentzen.

Stor interesse

Skolen kan melde om stor interesse blant ungdom fra hele Norge for å søke seg til Campus Blå Folkehøgskole. Før søknaden ble sendt inn, gjennomførte skolen en landsdekkende undersøkelse for å sjekke interessen blant ungdom i målgruppen.

Responsen var overveldende, sier Bentzen:

- Hele 76 prosent av dem som svarte, sa at de kunne tenke seg å gå på Campus Blå Folkehøgskole. I alt var det 1149 ungdommer som svarte på undersøkelsen, og hovedtyngden av dem var i alderen 16 – 17 år. Alderen varierte ellers fra 15 til 21 år.

Interesseundersøkelsen foregikk på de sosiale mediene Facebook og Instagram, og ungdommene var fra samtlige fylker i Norge. For eksempel kom det 214 svar fra Viken, 148 fra Vestland mens 140 ungdommer i Nordland deltok.

- At vi fikk inn så mange svar, er kjempebra, mener Bentzen. Hun er også fornøyd med at hele landet er representert, ikke bare Nord-Norge:

- Dette viser stor interesse for hav og miljø, og også at det er stor bredde geografisk. Det er spesielt artig at det kom inn så mange positive svar fra Viken, understreker hun.

Sport og friluftsliv øverst

Ungdommene ble også bedt om å svare på hvilken av de fem planlagte linjene de ville foretrekke. Her satte 377 av dem «Blå sport og friluftsliv» på førsteplass, mens nærmere 300 ønsket seg «Blå muligheter – fra idè til bedrift».

Bentzen er ikke overrasket over topplasseringen, og liker veldig godt at linja som handler om bedriftsutvikling også skårer så høyt:

- Vi ønsker å få ungdommen interessert i næringsdrift, så dette var veldig gledelig, sier en fornøyd daglig leder. Øvrige linjer er Det Blå kjøkken, Blå kystturisme og Blå bærekraftig forvaltning og miljøvern.

Politikerne avgjør

Søknaden skal først behandles i Utdanningsdirektoratet, som også henter inn høringsuttalelse fra Folkehøgskolerådet.

- Deretter er det en politisk prosess som vi håper vil ende med et vedtak om å tildele oppstartsmidler (750 000 kr) og senere statsstøtte ved skolens oppstart, sier grunder og styreleder Robert Jørgensen.

- Vi håper å kunne å overbevise politikerne om at folkehøgskolens verdigrunnlag, pedagogikk og innhold er stadig mer nødvendig for dagens unge, og der grunnleggende allmenndannelse, sosial kompetanse, mestringsopplevelse og selvrespekt er pilarer for å kunne komme videre i livet.

- Ingen av landets 84 folkehøgskoler har et hovedfokus på havet. Nord-Norge er landets største forvaltningsområde for havets ressurser, og med kun 8 folkehøgskoler trenger landsdelen en folkehøgskole som handler om havets muligheter, avslutter Jørgensen.

Du kan lese mer om prosjektet her.