Stor torskevekst i januar

Det ble eksportert vesentlig mer torsk i årets januarmåned sammenlignet med i fjor.

Foto: Erik Jenssen

Det ble eksportert 5700 tonn fersk torsk inkludert skrei til en verdi av 232 millioner kroner. Det er en økning i volum på 1500 tonn eller 37 prosent mens verdien økte med 47 millioner kroner eller 26 prosent. Av dette utgjør skrei 589 tonn som er en økning på 200 tonn. Verdien av skreien var på 30 millioner kroner som er opp 9 millioner eller 45 prosent, fremgår det av en pressemelding fra Sjømatrådet.

I januar ble det eksportert 7900 tonn fryst torsk til en verdi av 273 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 786 tonn eller 9 prosent mens verdien økte med 7 millioner kroner eller 3 prosent.

- Det gode været i januar har gitt økte volumer for torsk sammenlignet med samme måned i fjor, selv om prisen er noe lavere. Likevel er prisene i januar i langt høyere enn snittet for hele 2017. Relativt høye priser på spesielt torsk og hyse, kombinert med økte volumer, gjør at verdien for torskefisk sett under ett opplever sin beste januar noensinne, sier analytiker i Norges sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen.

Opp for klippfisk

Det ble eksportert 9600 tonn klippfisk til en verdi av 418 millioner kroner. Volumet økte med 819 tonn eller 9 prosent mens verdien økte med 50 millioner kroner eller 14 prosent mot januar i fjor. Brasil var største marked i januar med en verdi på 238 millioner kroner.

Uendret for saltfiskeksporten

I januar ble det eksportert 1000 tonn saltfisk til en verdi av 47 millioner kroner. Volumet falt med 143 tonn eller 12 prosent mens verdien er på samme nivå som januar i fjor. Spania og Hellas var våre viktigste markeder i januar.