Store ambisjoner for tareoppdrett

Oppdrett av tare kan bli det neste store, og frem mot 2050 tror forskerne at tareoppdrett langs kysten kan legge beslag på et like stort område som hele Hardangervidda. – Da gjelder det for forvaltninga å være klar.

I en artikkel på Forskning.no er marinbiolog Kasper Hancke ved Norsk institutt for vassforsking (NIVA) optimist med tanke på volumene som kan drives frem gjennom å bruke havet som åker.

- Hvis man forstår øksystemet, går det an å høste mye uten å gjøre skade på det. Da er det mulig å drive tareindustrien både på en økologisk og økonomisk bærekraftig måte, sier han til nettstedet.

20 millioner tonn

Hancke er NIVAs prosjektleder i et samarbeidsprosjekt for kommunal tilrettelegging for taredyrking i kystsonen. Han peker på at Norskekysten med sin tilgang til kaldt og næringsrikt vann egner seg svært godt for taredyrking, og han tror næringa kommer til å bli stor.

– I 2017 var tareproduksjonen i dyrkingsanlegg i Norge 145 tonn, og i den skalaen har ikke næringa noen særliig innvirkning på miljøet . Men allerede i 2050 er produksjonen utregnet til å komme opp i 20 millioner tonn. Då må vi forstå hvordan taren påvirker kystmiljøet, og vi må forstå terskelverdiene for når taredyrking har negativ innvirkning på miljøet, slik at vi kan gi forvaltinga vitenskapelig basert veiledning, sier Hancke.

Positive effekter

Lista over positive miljøeffekter av tare er lang: Tare kan motvirke klimaendringer og havforsuring ved å ta opp CO2, og renser havområder som er truet av overgjødsling fra landbruk, industri og fiskeoppdrett ved å ta opp næringsstoff.

I tillegg kan dyrket tare kanskje fungere som leveområde for fisk og andre viktige dyr langs kysten der den naturlege tareskogen er forsvunnen, og dermed stimulere til det biologiske mangfoldet.

Utkonkurrere naturens egne

På den negative siden er man ikke like entydig, men Hancke mener storskala industriell taredyrking kan komme med flere forhold.

– Det ene er tilgang på lys og næring. Tare er jo ikke den eneste organismen i havet som trenger lys og næringssalter for å vokse. Det samme gjelder alle andre én- og flercella alger i havet, altså primærprodusentene, som er næringsgrunnlaget for hele økosystemet. Dersom taredyrkinga blir for intensiv, kan konkurransen bli for stor og gå ut over den naturlige produksjonen og livet i et område, forklarer forskeren.

Han peker blant annet på at naturlig tang og tare bare vokser på steingrunn der det ikke er dypere enn at sollyset kjem til. Effekten kan derfor være ekstra stor dersom man etablerer tareanlegg over slike grunne områder og skyggelegger bunnen.

Uønskede arter

Han peker også på at etablering av nye undervannsskoger kan gi ly for arter vi kanskje ikke ønsker oss.

– Tareanlegg kan fungere som stigetrinn for spredning av uønskede arter også. Uønsket påvekst på taren i dyrkingsanlegg kan spre seg til nærliggende områder ved å frigjøre sporer eller sette larver. I verste fall kan det bidra til en etablering av de uønskede artene som trenger unna de naturlege artene. Det kan videre redusere tilgangen til høstbare ressurser. Men fremdeles vet vi lite om dette, sier Hancke.

Bra og dårlig for livet på havbunnen

Et annet moment er avfallet slike anlegg kan komme til å skape.

– Større mengder løsreven tare som havner på havbunnen kan både ha positive og negative konsekvenser på livet der. På den ene siden er det næring for bunnlevende dyr, og økt taretilførsel kan øke det biologiske mangfoldet på havbotnen. Det kan igjen ha en positiv effekt på næringstilgangen i heile økosystemet. Men dersom det blir for mye tarematerial på botnen, kan det bli oksygenmangel og giftig nedbryting av materialet, forklarer Hancke.

Hvor disse grensene går vet man foreløpig ikke, men Hancke er i gang med et annet forskningsprosjekt der man skal etablere slike terskelverdier.

Arealtilgang er avgjørende

Taredyrking er avhengig av sollys og krever store sjøareal. Det er ikke uproblematisk i en kystsone der det allerede er mange interesser, som fiske, oppdrett, naturvern, ferdsel og reiseliv.

– Dersom kystkommunene setter av tilgjengelige areal for framtidig taredyrking, kan det bidra både til ny næring i kommunen og til et bedre miljø når det forvaltes på et bærekraftig vis, oppfordrer Hancke.

Framtidsforsking

Både taredyrkerne og Hancke har god tru på tarenæringa i fremtiden, som blant annet vil kunne avlaste et overbelastet jordbruk. Og ved å ligge litt i forkant av industrien, trur Hancke at taredyrkinga i Norge kan ha en bærekraftig utvikling.

– En rekke forskingsprosjekter om tare er i gang nå, og de skal gi viktige svar på mange av spørsmålene som vi stilte i rapporten. Når vi vet mer om korleis samspillet mellom tare og resten av økosystemet er, vil det være mulig å tilpasse industrien til de varierende miljøforholdene og interessene langs kysten, sier Kasper Hancke til forskning.no.