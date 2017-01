Storekorsnes får ny molo

Ny molo, på innersida av den gamle. Det er Kystverkets løsning på stormskadde Storekorsnes i Alta. – Kortest byggetid og sikrest å gjennomføre.

Foto: Jørgen Kristoffersen

Moloen ble bygget i 2004, men hele tida har det vært målt setninger (bevegelser) i moloen, som ikke har stabilisert seg på 12 år, skriver Finnmarken. Dette er trolig noe av årsaken til de massive skadene under stormen 9. desember, som måkte vekk rundt 20 meter av moloen. Kystverket startet 20. desember med midlertidig reparasjon av skaden på moloen i den statlige fiskerihavna der det også er fiskemottak. Dette arbeidet ble ferdigstilt 23. desember.

En helhetlig geoteknisk vurdering av Storekorsnes fiskerihavn ble gjort i fjor, og konklusjonen er at dersom moloen skal repareres, må det bores stålrør gjennom molokroppen for å forankre en ny molotopp. Kystverket mener det er bedre med ny molo, innenfor den gamle.

Dette er et tiltak som vil ha den korteste byggetiden og er sikrest å gjennomføre, ifølge Kystverket som har sendt en henvendelse til Alta kommune der de inviterer til et oppstartmøte for planarbeidet, skriver avisen.