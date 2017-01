Storfint i nyfabrikken

Etter 15 års planlegging nærmer det seg ferdigstillelse for den nye fiskebollefabrikken på Sortland. I dag vanket det storfint besøk.

Foto: Dag Erlandsen

Vesteraalens er i ferd med å investere rundt 200 millioner i den nye fabrikken i Sortlands havneområde. 1. mai rigges dagens fabrikklinjer ned og settes opp igjen i de nye lokalene, men administrerende direktør Viktor Johnsen har ikke fastsatt noen endelig dato for snorklipping og høytidelig åpning.

I mellomtida vanker det storfint besøk. I dag mandag var fiskeriminister Per Sandberg og finansminister Siv Jensen på besøk i de uferdige fabrikklokalene, før det skulle finne sted et lukket internt møte med bedriftsledelsen umiddelbart etterpå. Ingen av partene ville si noe om hva møtet skulle dreie seg om.

Stoppen på Vesteraalens var imidlertid bare en mellomlanding, der Sandberg i bil fra Senja og Jensen i fly fra Oslo møttes på Sortland, før de to statsrådene samt statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet fortsatt i samlet flokk til Andøy kommune, som er sterkt rammet av vedtaket om nedleggelse av Andøya Flystasjon og som har ropt høyt etter statlig satsing for å kompensere for skadevirkningene.