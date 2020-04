Storfornøyd etter å ha tatt nybåten i bruk

Kai Elvan og mannskapet fisker seg nordover med brede glis. - Vi er kjempefornøyde, det funker etter planen stort sett alt sammen.

Elvan fikk båten heim til Andenes to uker før påske, og rakk ei uke i fiske før han og mannskapet tok påskeferie. Etter påske hadde han vært innom båtbyggeriet i Blokken en snartur for å få gjort et par småting før han dro på fisket igjen.

- Vi har hatt oss et par turer utenfor Senja, og levert på Husøya. Vi var egentlig på veg til Finnmarka, men så lenge det er såpass godt fiske her, har vi ikke noe hastverk, sier Elvan, som leverte 39 tonn torsk søndag.

Med 120 kubikk store rom er det en helt passe grei fangst for nybåten.

- Vi kan nok laste opp i 80- 90 tonn uten at det gjør noe, mener Elvan.

Prioriterer torsken

Da Kyst og Fjord snakket med ham mandag var de heime på Andenes en tur for å reparere ei blokk, før turen igjen ble satt nordover. Hvis fisket utenfor Senja holder seg like bra har han ikke noe hastverk med å gå nordover, men etter hvert regner han med at de ender opp i Berlevåg, der de pleier å ha base når de er i nord.

I tillegg til ei torskekvote på 455 tonn har båten også mulighet for å fiske 1 146 tonn hyse og 315 tonn sei.

- Akkurat nå tenker vi ikke på ei einaste hysa, for vi har så mye torsk å fiske. Vi har nok med å fiske den, og det er såpass vanskelig med hysa nå at vi heller får se om det blir hysa til sommeren og høsten, sier Elvan.

Var verdt det

Om båten har han bare godord å si.

- Vi er kjempefornøyde, det funker etter planen stort sett alt sammen. Det er bare småjusteringer som er gjort i etterkant, og nesten ikke verdt å nevne. Nå handler det bare å om å bli kjent med utstyret og bruke det riktig.

- Og beslutningen du tok undervegs om å forlenge fra 15 til 18,5 meter, den angrer du ikke på?

- Nei, det ser jeg nå, at det var en helt riktig beslutning. I hvert fall når jeg nå ser nede på fiskedekket hvor mye plass vi fikk til å arbeide med fisken. Det eineste er selvsagt at det tok lenger tid å bli ferdig. Men så blei det jo også en finere båt. Så vi er storfornøyde, sier Elvan.

Godt å vite vekta

Noe at av det nye utstyret Elvan kommer til å sette pris på fremover er det automatiske veiesystemet.

- Vi veier alt om bord rund og kan sjekke mot hva vi får på seddelen sløyd og hodekappet. Det ser ut til å fungere veldig godt. I går da vi leverte 39 tonn, bomma vi med bare 7-800 kilo på sluttvekta, og det er jo godt innenfor slingringsmonnet i rapporteringa. Om vi nå gjør feil, så er det fordi vi anslår mageinnholdet feil. Vi kan i alle fall dokumentere hva vi har veid om bord i båten. Og blir det da feil mot sløydvekt, kan i alle fall jeg si hva vi har basert vår rapportering på, sier Elvan.

Fakta:

Byggeverft: Blokken Skipsverft

Redskap: Snurrevad

Lasterom: 120 m3

Lengde: 18,49 m

Bredde: 6,6

Motor: Scania Dl16, 700 hk

Thrustere: 160 hk / 80 hk