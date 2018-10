Storfornøyd med økt kvote

– Veldig bra! Når blir det mye mer interessant for fiskerne å ta del i dette, sier Jørn Gunnar Jacobsen i Finnmark Fisk AS.

Av Inge Bjørn Hansen

Omfordelingen av den såkalte Mehamnkvota er gjort. Fiskeridepartementet melder i dag at det er 251 påmeldte båter, og at kvota pr. båt økes fra seks til ti tonn. Direktør i Finnmark Fisk AS Jørn Gunnar Jakobsen hadde ikke hørt det for hans bedrift glade budskap.

– Dette er jo strålende. For de som får tildelt kvote er det plutselig mer interessant å gå etter en når den er doblet. Færre båter og mer fisker musikk i våre ører. Vi trenger å få landet all den fiske vi kan få her i Mehamn, sier Jacobsen, som helt til det siste fryktet av det ville bli omvendt. Nemlig at man valgte å redusere kvotene siden de som var tildelt i forrige runde ikke unyttet den ekstrasjansen denne kvoten er.

Fiskeripolitisk talsmann for FrP på Stortinget Bent Rune Strifeldt sier at dette grepet er gjort for å sikre landindustrien på Nordkinn.