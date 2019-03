Storinnsig rundt Nordkyn

Kjøllefjordfiskerne opplever store innsig av skrei. Nå går det så det suser.

Av Inge Bjørn Hansen

I fjor på denne tiden opplevde de som drifter utenfor Kjøllefjord et lite eventyr av et fiske. Det blir ikke noe mindre i år. Det kan William Sagen og mannskapet på ‹‹Skjærgrunn›› skrive under på.

Fredag morgen var ‹‹Skjærgrunn›› og leverte dagens første fangst til Coast Kjøllefjord.(tidligere Polar) Da vekta stoppet bikket den pene 6,9 tonn. Vel levert var det bare å få ombord nye garn for å ta med ut. På returen hentet de nye 3 tonn. Det kan man vel bra dag for en sjark på Finnmarkskysten.

– Joda, det er kjempeartig det her. Vi startet opp 7.mars, og har allerede landet 45 av de tilmålte 87 tonnene vi skal ta her. Det var mye torsk i nærområdet her i fjor, men det kan se ut som om det er minst like mye i år. Vi ser store mengder på loddet, og det er stor og fin fisk, forteller William Sagen.

Sagen klager heller ikke på beløpet på 18,66 kroner de får pr. kilo. Han mener dette er kjempebra.

– Jeg håper disse prisene kan holde seg. Det er bra for oss, og det er bra for de som tar mot på land. Vi gjør ikke mye med ennå høyere pris hvis det fører til at landanleggene ikke klarer å holde seg i drift. Slik det er nå er det akkurat passelig for alle parter, sier han videre.

Det er altså kortreist fisk som landes Kjøllefjord akkurat nå. William Sagen forteller at de er maks en times gang fra kaia.

– Vi fisker nå utenfor Mannskarvik, eller på bakkekanten som vi kaller det. For oss er det veldig greit at det er såpass nært. Som i dag, da vi tar to turer ut for å hente fisk og sette nye garn, sier en svært godt fornøyd fiskeskipper fra Kjøllefjord.