Storkontrakt for Baader

Baader har signert storkontrakt for den nye fabrikken til SinkabergHansen på Marøya.

- Vi er både stolte og ydmyke over å bli valgt. Dette er en svært viktig beslutning for vår samarbeidspartner, sier Kjell A. Lind-Olsen i Baader Norge.

- Dette er en av de aller største kontraktene Baader har signert i løpet av sin 100-årige historie. At SinkabergHansen valgte nettopp oss er vi ubeskjedne nok til å ta som bekreftelse på at våre nye systemer med helintegrerte løsninger for både sløyehall, pakkeri og filethall er noe som møter kundens krav til kvalitet, effektivitet og driftssikkerhet, sier Lind-Olsen i en pressemelding fra selskapet.

Stort volum

SinkabergHansen planlegger å reise en helt ny fabrikk like ved den eksisterende fabrikken i Rørvik.

Fabrikken betyr over en dobling av kapasiteten til cirka 300 tonn råstoff per skift. Årsvolumet kan komme til å ligge nær 100.000 tonn, ifølge pressemeldingen.