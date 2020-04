Stormen knakk fiskehjeller

Nordavindsstormen i slutten av påskehelga ødela en del av et hjellanlegget på Gimsøy i Lofoten.

Ifølge Lofotposten blåste det svært friskt flere steder i Lofoten søndag og mandag. Det ble blant annet målt orkan styrke, med 45 meter i sekunder i Stamsund natt til søndag.

Hos Myre Fiskemottaks selskap Notø AS på Gimsøy har stormen knekt en del av hjellene. Formann Barry Adolfsen har god tro for at det skal gå bra å berge fisken som hang til tørk.

– Hjellene er knekt så fisken ligger ikke på bakken. Da kan vi plukke den i kar, og henge den på nytt. Det hjelper også på at det er snø under. Det innebærer selvfølgelig en masse ekstraarbeid som vi helst skulle ha sluppet, sier Adolfsen til Lofotposten.