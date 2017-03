Stort besøk hos Norges største tørrfiskkunde

Når det snakkes om tørrfiskeksport går manges tanker til Italia. Men tenk om igjen, for det er Nigeria som tar unna mesteparten av tørkede fiskeprodukter fra Norge.

Foto: Anette Grøttland Zimowski, Norges Sjømatråd

Årsaken til at akkurat Nigeria har blitt et så stort tørrfiskmarked går tilbake til kolonitiden, da tørrfisk ble importert som billig mat til folket. Heldigheten for Norge er at nigerianerne likte tørrfisken så godt, at de fortsatte importen også etter at de hadde blitt en selvstendig nasjon. Utslaget i dag, er at Nigeria tar et større volum enn Italia når alle tørkede produkter legges sammen. Riktignok kjøper italienerne det meste av den høyest betalte fisken, men i tillegg til å ta unna fiskehoder, rygger, brosme, sei og alt det andre vi tørker her nord, så kjøper også nigerianerne stadig mer av den beste tørrfisken fra Norge.

I tillegg til tørrfisk kjøper også Nigeria også mye pelagisk fisk fra Norge.

Største delegasjon noensinne

Men landet har de senere årene slitt med valutarestriksjoner, og det har bremset importen. Dette var blant temaene da en norsk næringslivsdelegasjon med statssekretær Ronny Berg i spissen denne uka besøkte Lagos i Nigeria for å delta i et seminar om det norsk-nigerianske samarbeidet.

Omlag 80 representanter for sjømatbedrifter i Norge og Nigeria har gjennom seminaret hatt mulighet for å knytte kontakter og å lære mer om markedssituasjonen i Nigeria.

Det var første gang Sjømatrådet inviterte norske aktører til Nigeria, ifølge en pressemelding fra Sjømatrådet var arrangementet har en mulighet for norske eksportører å komme tettere på eksisterende og potensielle kunder i landet. Nigerias fiskeridirektør åpnet seminaret og arrangementet fikk stor medieoppmerksomhet i nasjonale medier i Nigeria.

- Sjømatrådets satsning på Nigeria og Vest-Afrika er meget betimelig, og profesjonelt gjennomført. Sammen med statssekretær Ronny Berg har de maktet å få den største næringslivsdelegasjon noensinne til Nigeria, og sterke bånd for videre samarbeid er knyttet. Det forteller Norges Ambassadør i Nigeria Jens-Petter Kjemperud ifølge pressemeldingen fra sjømatrådet

Viktig å møtes på hjemmebane

Under seminaret har norske og nigerianske aktører hatt mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og markedet. De nigerianske importørene mener det er et stort fortrinn å møtes på hjemmebane.

- Det er utrolig viktig for oss at de norske eksportørene møter oss på denne måten. Nigeria er et komplekst land med mange utfordringer, så at de kommer hit og får en bedre forståelse for vår situasjon er et stort pluss for norsk eksport. Å ha personlig kontakt med kunder er utrolig viktig for gode forretningsforbindelser i Nigeria. Det forteller importør Alex Onyeagwu fra Hatford Resources.

Onyeagwu har i flere år kjøpt norsk sild og makrell fra Geir Sperre fra Nils Sperre AS i Ålesund.

- Vi har solgt fisk til Nigeria i rundt 35 år nå, mesteparten gjennom større internasjonale konsern, men vi ser nå at mer går gjennom mindre aktører i Nigeria. Da er det viktig å være her for å møte kundene, sier Sperre.

- Denne turen var en god mulighet for å komme hit, i litt ordnede former. For å reise til Nigeria alene er rimelig krevende, forteller han.

Thorvald Giæver fra Johs. H. Giæver på Havnnes i Nord-Troms har solgt tørrfisk til Nigeria i over 100 år.

- Jeg har vært her før, men det er mange år siden. Det er utrolig spennende å komme hit nå og lære mer om markedet og møte nye og gamle kunder av oss. Mye har endret seg her siden sist jeg var her, på godt og vondt, men Afrika er mulighetenes land så vi er utrolig positive til veien fremover. Det forteller Giæver som denne gangen har tatt med seg sønnen Johannes for at han skal få lære mer om familiebedriften og markedet.

Utfordrende markedssituasjon

Eksporten til Nigeria har de siste årene vært utfordrende på grunn av en krevende valutasituasjon og tollrestriksjoner for norsk sjømat. Som følge av fallende oljepris har den nigerianske kjøpekraften i eksportmarkedet vært sterkt redusert. De siste årene har verdien av sjømateksport til Nigeria falt fra 924 millioner kroner i 2014, til 362 millioner i 2016.

- Det er gledelig at den lokale valutaen Naira har styrket seg kraftig i forhold til den amerikanske dollaren de siste ukene. Dersom kursen stabiliserer seg på dette nivået fremover, vil det være svært positivt for eksport av sjømat til Nigeria, forteller Sjømatrådets prosjektleder i Sentral- og Vest-Afrika, Trond Kostveit.

Positive politiske møter

Sjømatseminaret ble arrangert i forbindelse med at statssekretær Ronny Berg (FrP) besøker Nigeria for samtaler med tollmyndigheter og fiskeridepartementet.

- Vi har blant annet hatt møte med tollmyndighetene her i Nigeria, sammen med representanter for tolldirektoratet i Norge. Vi opplever at når man setter seg ned og begynner å diskutere, så har man i stor grad samme forståelse. Av og til er det mye bedre å sette seg ned rundt et bord og diskutere utfordringene for å prøve å løse dem, enn å skrive brev til hverandre, sier Berg.

I tillegg til seminaret har delegasjonen hatt anledning til å se hvordan norsk sjømat selges på markeder i Nigeria. På det livlige markedet i Lagos henger norsk tørrfisk og tørkede fiskehoder tett.

- Det var en utrolig morsom opplevelse å få se hvor den norske tørrfisken, og spesielt hodene havner, og hvordan det jobbes med å selge den norske fisken til folk i Nigeria. Folk er utrolig imøtekommende og interesserte i å fortelle oss om de utfordringene de har her i Nigeria, forteller Berg.