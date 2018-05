- Stortinget kan endre nøkkelen

- Stortinget kan endre fordelingsnøkkelen mellom kyst og hav, kanskje hvert fjerde eller hvert åttende år, gjennom en permanent faglig gjennomgang og deomkratisk behandling. Det har Stortinget så langt ikke turt.

Det sa tidligere fiskerijournalist Gunnar Grytås, da han gjennomgikk historien og rammebetingelsene for norsk fiskeripolitikk i årene som Kystfiskarlaget har eksistert.

- Laget ble etablert i 1988, året før det tragiske fiskeriåret 1989, da totalkvote var oppfisket 18. april, og to år før kvotesystemet ble innført, der Norges Fiskarlag i praksis fikk ansvaret for å stake ut kursen, knapt uten innblanding fra politisk hold. Det viser hvor fort det kan gå i denne næringa, når det først tar løs, sa han.

- Trålstigen, som Fiskarlaget utarbeidet, har alltid vært lagt fram som et vedlegg til Stortingets ulike behandlinger om fordeling av ressursene, men aldri blitt underlagt en reell behandling. Det ville vært rimelig om Stortinget gjorde dette, etter de siste 20 års kaos om trålerne og leveringsplikten. Stortingspolitikerne har alle muligheter til å si fra at de ikke er fornøyd, og at de ønsker å endre på vitkige rammebetingelser.

- De kan flytte siktet opp, og litt til venstre. Stortinget kan, men tør ikke, sa han.

Grytås har vært journalist i Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet. I tillegg er han forfatter, og har blant annet vært med og skrevet Norges fiskeri- og kysthistorie (2015). Han var invitert til Kystfiskarlagets landsmøte for å innlede om temaet «Kystfiskeren og Kystfiskarlaget sin rolle i fremtidig fiskeripolitikk».