- Strålende strandryddeuke

Strandryddeuka 2021 er over. Hold Norge Rent takker alle som har vært med.

- Vi er imponert over den norske dugnadsånden. Familier, vennegjenger, barnehager, skoler, kommuner, idretten, miljøorganisasjoner, næringslivet, avfallsbransjen og ryddemiljøet har alle stått på og ryddet på land og i vann, sier prosjektleder Heidi Gromstad.

Armeringsfiber, tau/taubiter/bøtekapp, platspellets, EPS (isopor) og sigarettsneiper topper listen over funn i tillegg til uidentifiserbare plastbiter.

Andre vanlige funn er korker og lokk, snusposer og matemballasje.

Dugnadsånd

For femte året på rad har Hold Norge Rent invitert hele landet til å bli med på en hel uke med frivillig opprydding. Strandryddeuka har for mange blitt en tradisjon og engasjerer et stort antall mennesker.

Frivillige har mobilisert og vært ute og ryddet i alle fylker både under vann, langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer.

Mange å takke

Strandryddeuka er Norges viktigste miljødugnad, og denne dugnaden hadde ikke vært mulig uten alle som bidrar over hele landet, understreker Hold Norge Rent.

- Vi takker alle frivillige, organisasjoner, bedrifter, kommuner og avfallsselskap som har bidratt, og vi takker spesielt alle som bruker Rydde for å registrere ryddeaksjoner og funn fra aksjonene, sier Gromstad.

Hold Norge Rent takker også våre medlemmer og sponsorer og vår samarbeidspartner på Tur med mening, Norsk Friluftsliv. En stor takk rettes også til Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond som gjør det hele mulig.