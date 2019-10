Stramt budsjett bra for eksportnæringene

Råfisklagets direktør Svein Ove Haugland er tilfreds med å høre mange kommentatorer slå fast at statsbudsjettet er stramt.

- Generelt er det bra at kommentarene så langt går ut på at det er et stramt budsjett som bidrar til å ikke styrke krona. Det ville gitt en ugunstig situasjon for eksportnæringa, sier Haugland til Kyst og Fjord.

- Valutasituasjonen er en vesentlig drivkraft for de gode årene vi har bak oss, slår han fast.

Et enkelt dykk tilbake i historiske valutakurser for å finne eksempel på forrige bunnivå, slår fast at vi for eksempel høsten 2012 hadde en euro som var verdt kr 7,40. Når den samme euroen i dag er verdt kr 9,95 betyr det at næringer som lever av å eksportere i euro tjener kr. 2,55 mer per euro de får inn i forhold til for få år siden.

Det utgjør en valutaeffekt på formidable 34 prosent mellom høyeste og laveste kurs de senere år.