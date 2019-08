Strømmer til Husøy

Husøydagene er allerede godt i gang med to seminar på arrangementets første dag. Men utover ettermiddagen og morgendagen vil øysamfunnet oppleve en strøm av folk som vil ha med seg den årlige begivenheten.

Intet mindre en to statsråder har meldt sin ankomst. Fiskeriministeren er en selvfølgelig gjest, mens forsvarsminister Frank Bakke Jenssen skal forsvare utenriksministerens frafall fra debatten lørdag.

Husøydagan startet allerede klokken 12 i dag med et miniseminar om sjømatveiene på Senja. Det etterfølges av et fagseminar om «Et bærekraftig» marked.

Lørdagen som for folk flest er hoveddagen, starter med et frokostmøte i regi av NHO i Brødrene Karlsens lokaler. Deretter går det slag i slag med markedsarangement på «torget« og ikke minst den politiske debatten som har trukket flere av landets sentrale politikere til øya, slik at arrangementet blir gjennomført i tro stil.

I år feier Husøydagan 30 år. Derfor vil årets arrangement få en ekstra svung over seg, og vil sannsynligvis oppleve ny rekord i antall tilreisende.