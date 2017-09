Strukturgruppe fikk motsvar

Da Kystpartiets førstekandidat i Nordland, Per Roger Vikten ble klar over facebook-gruppa for struktur under 11 meter etablerte han motgruppa tvert.

Foto: Dag Erlandsen

Kyst og Fjord fortalte sist uke om sjarkfisker Robert Brun fra Stø som ville synliggjøre at det er mange som ønsker at flåten under 11 meter får kjøpe og selge kvoter på samme måte som de større kystgruppene.

Her finner du gruppa som vil ha struktur.

Gruppa fikk på kort tid stor oppslutning, og nærmer seg nå 800 medlemmer.

Motkreftene kan selvsagt gjøre akkurat det samme. Så samme dag som avisa kom ut, sørget Per Roger Vikten fra Lofoten seg rundt og opprettet gruppa «Vi som ikke ønsker strukturering i kystflåten under 11 meter». Her finner du gruppa som ikke vil ha struktur.

Også her ble responsen rask og kontant, og medlemstallet har nå passert 500 med god margin.

- Jeg ville jo vise at det var noen som er imot også. Det oppdaget jeg at det var det mange som var. Jeg ble overrasket over hvor mange som kom til på kort tid, sier Vikten, som startet gruppa ved å legge til noen kjenninger han visste delte hans syn.

- Jeg har ikke lagt til folk i hytt og pine bare for å samle medlemmer, dette er folk som ønsker å være med. Og det dukker stadig opp forespørsler fra folk som vil være med.

Vikten oppfatter sosiale medier som en effektiv plattform for å samle støtte og synliggjøre sine synspunkter.

- Dette blir jo lagt merke til, særlig når Kyst og Fjord lager en artikkel om det og løfter det frem. Så jeg tenkte jo tvert at dette må jeg gjøre et tilsvar til og lage en gruppe for å synliggjøre vi som er imot.

- Foreløpig er dette to heiagjeng-grupper for hvert sitt syn. Så da lager dere kanskje et felles forum for «Vi som vil diskutere struktur under 11 meter?»

- Ja, det får vi kanskje gjøre, ler Vikten hjertelig.

