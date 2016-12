Styrker Kina-satsingen

Norges sjømatråd styrker satsingen i Kina, etter nyhetene om at Norge og Kina gjenopptar de diplomatiske forbindelsene.

Foto: Trond Einar Antonsen

- Nyheten om en normalisering av handelen gjør at den norske laksenæringen kan gjenoppta kampen om de fremste posisjonene både i handlene og hos forbrukerne. Sjømatrådet ønsker å bidra til dette og vil derfor i kommende år øke investeringen i Kina betraktelig, skriver Sjømatrådet i en pressemelding.

Direktør for markedsinnsikt og markedsadgang Sjømatrådet, Asbjørn Warvik Rørtveit, mener økt tilgang til norsk laks for kinesiske forbrukere «vil bidra positivt til fortsatt høye laksepriser».

Sjømatrådet har vært aktivt tilstede med fiskeriutsending i Kina siden 1998, og har investert betydelige midler i å bygge en god posisjon for den norske laksen i landet. Dette har medført at norsk laks står meget sterkt i det kinesiske markedet, blant forbrukere, kokker og innkjøpere. 46 prosent av kinesiske forbrukere i de største byene foretrekker norsk laks.

- Slik Sjømatrådet ser det er det flere viktige avklaringer mellom norske og kinesiske matvaremyndigheter som må på plass for at markedsadgangen kan bli normalisert. Det er behov for bilaterale samtaler på teknisk nivå mellom norske og kinesiske myndigheter for gjennomgang av de veterinære rammebetingelsene for handelen. Lang karantenetid og krevende tilgang på importlisenser har vært hovedutfordringene for laks. I tillegg er det mange norske produsenter som fortsatt venter på å bli godkjent for eksport til Kina, forteller fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo.