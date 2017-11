Styrker markedsarbeidet i Sør-Korea

Sjømatrådets ferskeste utsending er på plass i Sør-Korea, et marked der man tidligere ikke har hatt lokal tilstedeværelse.

Foto: Norges Sjømatråd

Melissa Gotliebsen (30) er ansatt som prosjektleder for sjømatmarkedet som har sett eventyrlig vekst de siste årene.

- Sør-Korea har i løpet av få år utviklet seg fra å være perifert til å bli et stort marked for norsk sjømat. Det har vært et sterkt ønske fra næringen å utvikle markedet for eksisterende og nye arter, samt å ha en mer tydelig tilstedeværelse i markedet. At Melissa nå er på plass, gir et kjempeløft for arbeidet i Korea, sier fiskeriutsending til Japan og Korea, Gunvar L. Wie.

Gotliebsen kommer opprinnelig fra Karlsøy kommune i Troms. Hun har en bachelor i økonomi, og Master i markedsføring og ledelse med fiskerifag fra Universitetet i Tromsø. Masterstudien ble gjennomført som en forbrukeranalyse om sjømat. I løpet av sine hittil drøye tre år i markedsavdelingen i Sjømatrådet har hun blant annet vært utstasjonert i Italia, og fokusert mye av arbeidet på konvensjonelle produkter.

- Det er en utrolig spennende mulighet for meg å kunne jobbe i et slikt dynamisk marked med potensiale for vekst, og jeg er veldig glad for å være på plass i Korea. Nå ønsker jeg å ta med meg de erfaringene jeg har opparbeidet gjennom arbeid med andre marked og arter, og kunne styrke vår satsing her i det koreanske markedet, sier Gotliebsen.

Pangstart med sjømatmesse

- I løpet av de to ukene jeg har vært her til nå har det gått i ett, fra Norway Day-arrangement sammen med den norske ambassaden i Seoul, til Asias nest største sjømatmesse i Busan (BISFE) den siste uken, sier Gotliebsen.

Sjømatmessen i havnebyen Busan på Sør-Koreas sørøst-kyst er en av de store møteplassene for sjømat i Asia. Sjømatrådet var på plass for første gang, med egen stand der blant annet resultatene fra den ferske sjømatstudien for Korea, det nye opphavsmerket "Seafood from Norway" og globalt konsept ble lansert.

- Det har vært svært givende å kunne hoppe rett i det i løpet av mine første to uker. Denne messen har gått over 3 hektiske dager og vært besøkt av over 15,000 mennesker. Jeg føler jeg har fått en knallstart og fått knyttet mange viktige kontakter på kort tid, sier Gotliebsen.

Flere norske sjømataktører var også på plass i Korea for å representere norske produkter på BISFE.

Viktig vekstmarked

Sjømateksporten til Sør-Korea har eksplodert de siste årene og verdien er nesten femdoblet siden 2012. I 2016 ble det eksportert 58 000 tonn i hovedsak makrell, laks og krabbe til en verdi av 2,1 milliarder kroner til landet.

- Sør-Korea har ifølge FAO verdens høyeste sjømatkonsum per innbygger, men det mest spennende med markedet er potensialet for vekst, anslått til 10 prosent mot 2025. Mange tror også at Japan og Korea er svært like sjømatmarkeder, men forskjellene blir statlig større hvis man ser på, retailstruktur, trender og konsum, sier Gunvar L. Wie.